Корабель Starship розбився під час спуску на Землю

У четвер, 14 березня, компанія SpaceX здійснила успішний третій тестовий політ корабля Starship та ракети-носія Super Heavy. Корабель успішно досягнув орбіти Землі та почав повернення демонструючи фантастичні кадри. Попри виконання більшості запланованих кроків місії Starship не вдалося здійснити приводнення.

Як повідомляє 24 Канал, на момент написання новини SpaceX під час трансляції оголосила, що втратила зв'язок з кораблем та підтвердила що він розбився під час спуску.

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За планом Starship повинен був приводнитися в Індійському океані, якби фаза спуску пройшла за планом.

А проте, це лише тестовий політ, який довів, що компанія добряче попрацювала над попередніми помилками і досягла нових висот в буквальному сенсі.

І поки ми чекатимемо про дані, щодо польоту і дати нових випробувань, рекомендуємо насолодитися неймовірної краси кадрами входження Starship в атмосферу.

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Нагадаємо, що SpaceX планує використовувати Starship для польотів на орбіту, регулярних польотів Земля-Космос, а також для польотів на Місяць та Марс.