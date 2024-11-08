Купили iPhone 16 Pro: ось 4 аксесуари, які стануть вам у пригоді

iPhone 16 Pro сам по собі є потужним пристроєм, здатним задовольнити усі ваші потреби. Однак кілька корисних аксесуарів ніколи не будуть зайвими, особливо, якщо вони можуть значно підвищити корисність самого смартфона.

Серед низки різноманітних доповнень, аксесуарів та розширень, існує кілька ґаджетів, які вам точно стануть в пригоді за різних обставин, повідомляє 24 Канал.

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Зарядна підставка MagSafe

Для тих, хто занурений в екосистему Apple, зарядна підставка з підтримкою MagSafe буде обов'язковим аксесуаром. Цей настільний ґаджет дозволяє одночасно заряджати iPhone, Apple Watch і AirPods, зберігаючи робочий простір охайним і вільним від кабелів.

Підставка тримає iPhone у вертикальному положенні, що дозволяє зручно перевірити сповіщення, дзвінки або навіть переглянути відео під час зарядки. Крім того, вона легко інтегрується з режимом очікування в iOS, перетворюючи ваш iPhone на зручний годинник або календар на тумбочці.

Якщо ви шукаєте такий пристрій, то слід звернути увагу на універсальні варіанти типу 3-в-1. Такі компактні пристрої мають підтримку різних ґаджетів Apple. Рекомендуємо звернути увагу на потужні зарядки з підтримкою 15 Вт та технологією CryoBoost, яка запобігає перегріванню.



Зарядна підставка / Фото belkin

MagSafe Power Bank

Павербанк з підтримкою MagSafe незамінний аксесуар для тих, кому потрібно більше автономності у дорозі. Зазвичай такі пристрої мають тонкий профіль і сильне магнітне з'єднання, яке дозволяє легко прикріпити його безпосередньо до iPhone для миттєвої бездротової зарядки. І хоч ваш смартфон стає дещо товстішим, разом з тим він отримує практично ще одну повноцінну батарею і додатковий запас енергії.

Обираючи такий аксесуар, рекомендуємо звернути увагу на пристрої з міцним корпусом, які можуть витримати падіння. Також варто переконатися, що павербанк має додатковий USB-C порт для швидкого зарядження, або зарядження інших пристроїв.



MagSafe Power Bank / Фото WiWU

Флеш-накопичувач USB-C

Завдяки переходу на USB-C, починаючи з серії iPhone 15, iPhone 16 Pro тепер підтримує безперебійну передачу даних і керування сховищем. Флеш-накопичувач USB-C дозволяє легко створювати резервні копії фотографій, відео та файлів в автономному режимі, уникаючи необхідності в додатковому сховищі iCloud.

Передавати дані можна безпосередньо через застосунок "Фото", без використання додаткового програмного забезпечення, що особливо зручно під час подорожей або віддаленої роботи.

Для надійної роботи відмінно підійдуть флеш-накопичувачі Samsung USB Flash Drive і SanDisk Ultra Dual Drive Go.



Флешка для iPhone / Фото SanDisk

Гаманець MagSafe

Гаманець MagSafe – це мінімалістичний спосіб носити з собою найнеобхідніші речі, такі як посвідчення особи та кілька карток. Цей аксесуар надійно примагнічується до задньої панелі iPhone, усуваючи потребу в окремому гаманці і заощаджуючи кишеньковий простір.

Існує чимало варіантів такого аксесуару серед яких і такі, що виконують функцію підставки. Крім того, зазвичай такі гаманці можуть запропонувати вишуканий дизайн, який допоможе підкреслити ваш стиль.



Гаманець MagSafe / Фото ESR

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З цими чотирма аксесуарами iPhone 16 Pro перетворюється на більш практичний та універсальний інструмент для щоденного використання. Від ефективної зарядки до покращеного зберігання та організації – ці доповнення роблять і так потужний пристрій ще більш функціональним.