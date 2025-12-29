Samsung розробляє найкращі в своїй історії батареї, але отримають їх далеко не всі

Samsung запустила партнерство з KG Mobility для створення кремній-вуглецевих акумуляторів нового покоління. Ці батареї обіцяють більшу ємність та швидше заряджання порівняно з традиційними літій-іонними аналогами. Проте технологія поки що не дійде до більшості споживачів.

Що відомо про нові батареї від Samsung?

Південнокорейська компанія уклала меморандум про взаєморозуміння з автовиробником задля розробки передових акумуляторних технологій для електромобілів. Компанії зосередяться на створенні батарейних блоків з використанням циліндричних елементів 46-ї серії, які мають запропонувати значні переваги перед існуючими рішеннями, пише 24 Канал з посиланням на Samsung.

Нові батареї отримують високоємні катоди з високонікелевого сплаву NCA та запатентовані кремній-вуглецеві нанокомпозитні аноди. Ця комбінація має зменшити розбухання елементів під час експлуатації та продовжити загальний термін служби акумулятора.

Особливістю конструкції стала безконтактна архітектура, яка знижує внутрішній опір і покращує проходження струму, що позитивно впливає на потужність та швидкість заряджання.

Завдяки поліпшеному управлінню тепловим режимом та сучасним виробничим процесам, батареї нового покоління демонструють підвищену безпеку та стабільність роботи за різних умов. Для електромобілів це означає збільшений запас ходу та скорочений час заряджання, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку.

Представники Samsung сподіваються, що партнерство з KGM продемонструє високу технологічну конкурентоспроможність їхніх циліндричних елементів 46-ї серії як на корейському, так і на світовому ринку електротранспорту. Компанія планує продовжувати зміцнювати свої позиції в індустрії батарей нового покоління.

Смартфони лишаються за бортом… поки що

Водночас власники смартфонів Samsung залишаються без кремній-вуглецевих батарей, хоча багато конкурентів уже впроваджують цю технологію у свої мобільні пристрої. Китайські виробники Honor, Xiaomi, OnePlus, Vivo та iQOO вже оснащують нею флагманські моделі, що дозволяє збільшити ємність акумуляторів без збільшення їхніх розмірів.

За неофіційною інформацією від видання Phone Arena, навіть майбутня серія Galaxy S26 не отримає кремній-вуглецевих акумуляторів. Натомість інженери Samsung зосереджуються на вдосконаленні традиційних літій-іонних батарей, працюючи над підвищенням їхньої надійності та ефективності. Таким чином, власникам смартфонів Galaxy доведеться почекати на впровадження передової технології у мобільні пристрої.