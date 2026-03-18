Забудьте про розряджений смартфон: 5 доступних павербанків, які високо оцінили власники

Немає нічого гіршого, ніж розряджений смартфон. Навіть сучасні моделі не завжди витримують цілий день активного використання. Саме тому павербанк часто стає необхідним аксесуаром. На ринку є чимало доступних моделей, і деякі з них отримали особливо схвальні відгуки від покупців.

Які недорогі павербанки справді варті уваги?

Якісний павербанк не обов'язково має коштувати дорого. Крім того, вам може бути не потрібна містка запасна батарея. Якщо основна мета, допомогти смартфону "прожити" один день – цілком можна обійтися павербанком для однієї зарядки, розповідає BGR.

Дивіться також Досить заряджати пристрої в машині через USB – цей спосіб прискорить процес

Такі пристрої зазвичай менші, легші та дешевші. Однак на ринку б'юджетних паверів є дещо більш функціональне та цікаве за невеликі гроші.

Ohoviv 50 000 mAh

Це один із наймісткіших варіантів у бюджетному сегменті. За ціною близько 30 доларів він пропонує батарею на 50 000 мА-год, що дозволяє кілька разів повністю зарядити смартфон або планшет.

Ohoviv 50 000 mAh / Фото Amazon

Виробник обіцяє до десяти повних зарядок iPhone 17 або приблизно вісім – для iPad Air 5.

Пристрій оснащений трьома портами (USB-C та двома USB-A), підтримує швидку зарядку до 22,5 Вт і має LED-екран для відображення залишку енергії. Користувачі відзначають місткість, можливість одночасної зарядки кількох пристроїв і вигідну ціну.

Серед мінусів – значна вага, тривалий час заряджання самого павербанка та окремі випадки браку. Також модель не дозволена для перевезення в літаку.

Anker PowerCore Slim 10K

Цей пристрій коштує трошки більше як 20 доларів і має тисячі відгуків із середньою оцінкою 4,5 бала на Amazon. Його ключова перевага – компактний корпус і невелика вага.

Anker PowerCore Slim 10K / Фото Amazon

Ємності 10 000 мА-год вистачає, щоб двічі зарядити iPhone 15 або повністю зарядити iPad mini 6 із запасом. Пристрій підтримує швидку зарядку 15 Вт, має USB-C та USB-A порти, що дозволяє підключати два гаджети одночасно.

Покупці хвалять якість збірки, швидкість заряджання та зручний формат. Водночас деякі скаржаться на повільну зарядку через micro-USB і швидше зношування батареї.

VEEKTOMX Portable Charger

Тут доволі цікаве рішення з інтегрованими в корпус кабелями. За приблизно 27 доларів ви отримуєте одразу чотири кабелі (USB-C, USB-A, micro-USB і Lightning), а також два порти. Завдяки цьому можна одночасно заряджати до п'яти пристроїв.

VEEKTOMX Portable Charger / Фото Amazon

Ємність становить 10 000 мА-год. Павербанк має LED-індикатор заряду та відповідає вимогам TSA, що робить його зручним для подорожей.

Відгуки акцентують на практичності та невеликій вазі, але трапляються зауваження щодо повільної зарядки та проблем у роботі через кілька місяців використання.

Ffnpua Portable Charger

Цей павер за ціну ледь більшу як 35 доларів пропонує 20 000 мА-год і незвичну особливість – вбудовану вилку для заряджання від розетки або подовжувача (тут знадобиться перехідник). Також є USB-C порт і два USB-A, один із яких підтримує потужність до 22,5 Вт.

Ffnpua Portable Charger / Фото Amazon

Модель має вбудовані кабелі Lightning і USB-C та може одночасно заряджати до п'яти пристроїв. Заявлена швидкість дозволяє зарядити iPhone 17 приблизно до 73% за пів години.

Користувачі хвалять місткість і швидкість роботи, але іноді згадують про відчутну вагу та складність із доступом до вбудованої вилки.

INIU 22.5 W Portable Charger

Це ще один популярний варіант на Amazon із понад 31 тисячею відгуків і середнім рейтингом 4,5 бала. Він підтримує швидку зарядку 22,5 Вт і має батарею на 20 000 мА-год, чого вистачає на кілька повних циклів зарядки смартфона.

INIU 22.5 W Portable Charger / Фото Amazon

За словами виробника, iPhone 16 можна зарядити до чотирьох разів, а камеру GoPro (хтось досі ними користується?) – щонайменше шість.

Пристрій оснащений трьома портами (два USB-C і один USB-A), LED-екраном і знімним кабелем USB-C. Його ціна коливається близько 30 доларів.

Серед переваг користувачі називають надійність і швидкість заряджання, а серед недоліків – вагу, повільне поповнення заряду та нагрів під час роботи.

Ще кілька важливих порад