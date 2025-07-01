Частина Львова без інтернету після обстрілу: ворог розбив серверну провайдера "Астра"

У ніч проти 12 липня Львів зазнав найбільшої дронової атаки за час війни. Унаслідок нічних обстрілів, частина Залізничного району тимчасово залишилася без інтернету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на провайдера "Астра".

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Коли "Астра" відновить інтернет у Львові:

Так, станом на ранок 12 липня "Астра" відновила послуги приблизно для 60% абонентів, що втратили звʼязок через обстріли. Компанія попередила, що повне відновлення займе час. У районі, де стався приліт, розміщувався стик магістральних кабелів.

У звʼязку з роботами, які проводять рятувальники, добратися до нього і перевірити чи хоч щось вціліло ми не можемо. Тому ми будуємо обхідні лінії для відновлення роботи послуги,

– вказав провайдер.