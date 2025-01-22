У США успішно протестували ядерне ракетне паливо для польотів на Марс

Компанія General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) оголосила про успішне тестування ядерного ракетного палива в умовах, максимально наближених до реальних. Паливні збірки витримали вплив агресивного середовища водню, нагрітого до 2326 °C, протягом 20 хвилин, що відповідає часу роботи ядерного ракетного двигуна при максимальному навантаженні.

Випробування проводилися в рамках програми DARPA DRACO, за якою Міністерство оборони США уклало контракт на суму 499 мільйонів доларів із компанією Lockheed Martin для розробки ядерної термальної рушійної установки (NTP), повідомляє 24 Канал з посиланням на IE.

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Цей тип двигуна працює шляхом нагрівання робочого тіла, в цьому випадку водню, в ядерному реакторі, що спричиняє створення реактивної тяги під час виходу газу через сопло. В ході експериментів було важливо визначити, наскільки довго паливо здатне витримувати екстремальні умови супернагрітого водню.

Тестування відбулося на випробувальному стенді CFEET у Космічному центрі Маршалла NASA (MSFC). В ході дослідження паливо піддалося шести 20-хвилинним тепловим циклам, кожен з яких імітував повноцінний режим тяги ядерного термального двигуна.

Після завершення всіх випробувань інспекція показала, що паливні збірки залишилися неушкодженими та без дефектів.

Президент GA-EMS Скотт Форні назвав результати випробувань важливою віхою у створенні надійного ядерного палива для двигунів NTP.

Паливо повинно витримувати екстремальні температури та вплив гарячого водню, з якими стикаються ядерні реактори у космосі. Ми дуже задоволені позитивними результатами, що наближає нас до реалізації безпечних та ефективних ядерних термальних двигунів для місій на Місяць і в глибокий космос,

– зазначив він.

Ядерні ракетні двигуни мають величезний потенціал, оскільки здатні скоротити час польоту до Марса до 45 днів, у порівнянні з традиційними ракетами на рідкому паливі, які потребують 6-7 місяців.

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