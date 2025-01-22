У США успішно протестували ядерне ракетне паливо для польотів на Марс
- General Atomics Electromagnetic Systems успішно протестувала ядерне ракетне паливо для польотів на Марс в умовах, наближених до реальних, у рамках програми DARPA DRACO.
- Тестування паливних збірок показало, що вони витримують екстремальні умови, важливі для розробки ядерних термальних двигунів, які можуть скоротити час польоту до Марса до 45 днів.
Компанія General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) оголосила про успішне тестування ядерного ракетного палива в умовах, максимально наближених до реальних. Паливні збірки витримали вплив агресивного середовища водню, нагрітого до 2326 °C, протягом 20 хвилин, що відповідає часу роботи ядерного ракетного двигуна при максимальному навантаженні.
Випробування проводилися в рамках програми DARPA DRACO, за якою Міністерство оборони США уклало контракт на суму 499 мільйонів доларів із компанією Lockheed Martin для розробки ядерної термальної рушійної установки (NTP), повідомляє 24 Канал з посиланням на IE.
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Цей тип двигуна працює шляхом нагрівання робочого тіла, в цьому випадку водню, в ядерному реакторі, що спричиняє створення реактивної тяги під час виходу газу через сопло. В ході експериментів було важливо визначити, наскільки довго паливо здатне витримувати екстремальні умови супернагрітого водню.
Тестування відбулося на випробувальному стенді CFEET у Космічному центрі Маршалла NASA (MSFC). В ході дослідження паливо піддалося шести 20-хвилинним тепловим циклам, кожен з яких імітував повноцінний режим тяги ядерного термального двигуна.
Після завершення всіх випробувань інспекція показала, що паливні збірки залишилися неушкодженими та без дефектів.
Президент GA-EMS Скотт Форні назвав результати випробувань важливою віхою у створенні надійного ядерного палива для двигунів NTP.
Паливо повинно витримувати екстремальні температури та вплив гарячого водню, з якими стикаються ядерні реактори у космосі. Ми дуже задоволені позитивними результатами, що наближає нас до реалізації безпечних та ефективних ядерних термальних двигунів для місій на Місяць і в глибокий космос,
– зазначив він.
Ядерні ракетні двигуни мають величезний потенціал, оскільки здатні скоротити час польоту до Марса до 45 днів, у порівнянні з традиційними ракетами на рідкому паливі, які потребують 6-7 місяців.
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