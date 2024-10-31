Apple здивувала всіх неочікуваним оголошенням про старі MacBook Air

Третій день тижня анонсів Apple не обмежився демонстрацією нових MacBook Pro. Компанія несподівано оголосила, що вносить зміни в старі MacBook Air – не лише ті, що працюють на процесорах M3, а й навіть ті, що постачаються з M2. Що нового?

Неочікувані зміни

Несподівано Apple подвоїла базову конфігурацію оперативної пам'яті в моделях M2 і M3 MacBook Air. Обидві моделі тепер починатимуться з 16 гігабайтів оперативної пам'яті замість 8 гігабайтів. Збільшення обсягу відбувається без зміни ціни, пише Wccftech.

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Протягом обмеженого часу Apple, схоже, ще продаватиме наявні запаси з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, але зробить на них знижку. Наприклад, M2 MacBook Air з 8 гігабайтами оперативної пам'яті коштує 899 доларів.

Збільшення обсягу оперативної пам'яті, ймовірно, продиктовано бажанням Apple підігнати якомога більшу кількість своїх пристроїв під Apple Intelligence. Хоча функції штучного інтелекту не потребують такого обсягу пам'яті, ймовірно, додаткова пропускна здатність знадобиться в майбутніх оновленнях. Усі нові комп'ютери Mac, представлені за останні три дні, стартують від 16 гігабайтів ОЗУ, тож це можна назвати новим стандартом для компанії.

Усі інші характеристики, в тому числі й старі чипи M3 та M2 лишаються на місці. Очікується, що серія MacBook Air оновиться до M4 у 2025 році.

Нагадаємо, цього тижня Apple вже представила новий iMac з процесором M4, рекордно малий Mac mini з M4 та M4 Pro, а також MacBook Pro на M4, M4 Pro та M4 Max. Крім того, ми дізналися трохи про самі процесори, а також зустріли випуск перших функцій Apple Intelligence з оновленням iOS 18․1.