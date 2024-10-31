Неожиданные изменения

Неожиданно Apple удвоила базовую конфигурацию оперативной памяти в моделях M2 и M3 MacBook Air. Обе модели теперь будут начинаться с 16 гигабайт оперативной памяти вместо 8 гигабайт. Увеличение объема происходит без изменения цены, пишет Wccftech.

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В течение ограниченного времени Apple, похоже, еще будет продавать имеющиеся запасы с 8 гигабайтами оперативной памяти, но сделает на них скидку. Например, M2 MacBook Air с 8 гигабайтами оперативной памяти стоит 899 долларов.

Увеличение объема оперативной памяти, вероятно, продиктовано желанием Apple подогнать как можно большее количество своих устройств под Apple Intelligence. Хотя функции искусственного интеллекта не требуют такого объема памяти, вероятно, дополнительная пропускная способность понадобится в будущих обновлениях. Все новые компьютеры Mac, представлены за последние три дня, стартуют от 16 гигабайт ОЗУ, поэтому это можно назвать новым стандартом для компании.

Все остальные характеристики, в том числе и старые чипы M3 и M2 остаются на месте. Ожидается, что серия MacBook Air обновится до M4 в 2025 году.

Напомним, этой неделе Apple уже представила на этой неделе новый iMac с процессором M4, рекордно малый Mac mini с M4 и M4 Pro, а также MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max. Кроме того, мы узнали немного о самих процессорах, а также встретили выпуск первых функций Apple Intelligence с обновлением iOS 18․1.