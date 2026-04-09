Apple зробила це навмисно: MacBook Neo розібрали й виявили дещо дуже цікаве

MacBook Neo став справжнім хітом завдяки доступності, проте обмеженість внутрішнього сховища залишилася його слабким місцем. Apple пропонує лише два варіанти пам'яті без можливості розширення. Однак нещодавній експеримент показав, що межі пристрою значно ширші, ніж заявлено.

Як обійшли обмеження Apple?

Відомий блогер Dosdude1 опублікував відео, у якому продемонстрував процес заміни штатного накопичувача MacBook Neo на значно більший і швидший варіант. На сьогодні компанія Apple пропонує цю модель лише у двох офіційних конфігураціях: базовій з 256 гігабайтами пам'яті за 599 доларів та версії на 512 гігабайтів з підтримкою Touch ID за 699 доларів. Будь-яка можливість вибору потужнішого накопичувача безпосередньо під час замовлення на сайті виробника відсутня, що змушує багатьох користувачів шукати альтернативні шляхи розширення простору для зберігання даних, пише Macworld.

Дивіться також MacBook Neo вже продають в Україні: скільки коштує найдешевший ноутбук від Apple

Ідея модифікації виникла завдяки технічній схожості ноутбука та останніх смартфонів компанії. Оскільки MacBook Neo працює на базі процесора A18 Pro (того самого, що встановлений в iPhone 16 Pro), ентузіаст припустив, що пристрої можуть використовувати сумісні компоненти пам'яті. Для експерименту він обрав чип NAND моделі K8A5 об'ємом 1 терабайт, який зазвичай встановлюється в топові версії смартфонів Apple.

Процес модернізації виявився надзвичайно складним і вимагав від майстра високого рівня підготовки та професійного паяльного обладнання. Це не проста заміна модулів, до якої звикли власники старих комп'ютерів. Процедура включає повне розбирання ноутбука, демонтаж заводського накопичувача, ретельну підготовку нового чипа та його припаювання до материнської плати з подальшою обов'язковою перевіркою цілісності всієї системи.

Результат того вартував

Результат перевершив очікування: новий накопичувач не лише забезпечив рекордний для цієї моделі обсяг пам'яті, а й продемонстрував вищу швидкість роботи порівняно зі стандартними деталями, якими Apple комплектує свої ноутбуки. Блогер зазначив, що система розпізнала нову пам'ять без жодних програмних збоїв, зробивши цей екземпляр, імовірно, єдиним MacBook Neo у світі з обсягом сховища в 1 терабайт.

Фінансовий аспект такого апгрейду також заслуговує на увагу. Вартість самого чипа на ринку становить близько 210 доларів, що складає приблизно 35 відсотків від початкової ціни базової моделі ноутбука. Таким чином, загальна вартість пристрою з урахуванням самостійного оновлення коливається в межах 800 – 900 доларів, залежно від початкової комплектації ноутбука.

Це значна сума, проте для користувачів, яким критично необхідний великий обсяг локальної пам'яті в компактному корпусі, такий варіант може бути виправданим.

Як користувач проапґрейдив свій MacBook Neo: дивіться відео англійською

Але не все можна змінити

Водночас існують апаратні обмеження, які навіть найдосвідченіші майстри поки не можуть подолати. Це стосується оперативної пам'яті MacBook Neo. Обсяг у 8 гігабайтів є незмінним, оскільки оперативна пам'ять інтегрована безпосередньо в систему на чипі A18 Pro, пише 9to5mac.

На відміну від SSD, пам'ять RAM не є окремим компонентом, який можна замінити на аналогічний від іншого пристрою через використання фірмових технологій Apple. Єдиним теоретичним способом збільшення цього показника була б повна заміна центрального процесора на майбутній чип A19 Pro, який, за попередніми даними, отримає 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Що це нам дало?

Успіх цього експерименту підтверджує, що апаратні можливості нових пристроїв часто обмежуються лише маркетинговими рішеннями виробника. Це відкриває цікаві перспективи для сервісних центрів, хоча подібні маніпуляції автоматично позбавляють власника офіційної гарантії.