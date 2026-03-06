Перші тести MacBook Neo показують реальну потужність: як він порівнюється з іншими ноутбуками

Компанія Apple представила свій найбільш бюджетний ноутбук – MacBook Neo. Це рішення викликало чимало дискусій через використання мобільного процесора серії A, який, очевидно, є менш потужним, ніж серія M, котра встановлюється в моделях Air та Pro.Тепер поява перших тестів продуктивності в реальних умовах дозволяє нарешті зрозуміти, на що здатна новинка, та яке її місце в лінійці.

Чи достатньо потужності A18 Pro для стабільної роботи в середовищі macOS?

Перші бенчмарки MacBook Neo, що з'явились у мережі, демонструють результати, які цілком відповідають очікуванням експертів. Серцем нового пристрою став 6-ядерний процесор A18 Pro, який раніше дебютував у смартфонах iPhone 16 Pro. Проте архітектурна близькість до мобільних пристроїв не завадила новинці показати гідні цифри у тестах Geekbench, пише MacRumors.

В одноядерному режимі MacBook Neo набрав 3461 бал.

У багатоядерному – 8668 балів.

Графічна продуктивність, виміряна за допомогою тесту Metal, склала 31286 балів. Це дещо менше, ніж у iPhone 16 Pro, оскільки версія чипа для ноутбука має на одне графічне ядро менше, відзначає AppleInsider.

Порівнюючи MacBook Neo з іншими представниками родини Mac, можна побачити цікаву закономірність. Його багатоядерна продуктивність фактично ідентична показникам моделі MacBook Air з процесором M1, яка протягом років вважалася еталоном енергоефективності та швидкості для масового користувача.

Однак в одноядерних тестах новинка значно випереджає: 3461 бал проти 2346 балів у M1. Такий розрив робить Neo ближчим за швидкістю до сучасних чипів M3 або навіть M4, що позитивно впливає на швидкість відкриття програм та роботу веб-браузерів.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Для чого насправді призначений цей ноутбук?

Висока одноядерна швидкість є ключовою перевагою для цільової аудиторії цього пристрою. MacBook Neo розроблявся для виконання повсякденних завдань, таких як робота з документами, перегляд потокового відео та серфінг в інтернеті.

Цей комп'ютер не призначений для важкого відеомонтажу, складного тривимірного моделювання чи професійного створення музики, де важливу роль відіграє велика кількість ядер та висока багатоядерна потужність.

Багато користувачів та аналітиків уже встигли назвати Neo істинним духовним спадкоємцем класичного M1 MacBook Air, а не просто дешевою заміною старих моделей.

Які характеристики пропонує новинка

Маркетингова стратегія Apple щодо цього продукту фокусується не на внутрішній конкуренції з професійними MacBook Pro, а на боротьбі з Windows-ноутбуками та хромбуками у ціновій категорії до 600 доларів.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Компанія Apple на своєму сайті стверджує, що завдяки оптимізації та архітектурі A18 Pro, новий MacBook Neo працює на 50 відсотків швидше у повсякденних справах, ніж найбільш популярні ПК на базі останніх процесорів Intel Core Ultra 5.

Також виробник робить акцент на штучному інтелекті, заявляючи про триразову перевагу у швидкості обробки завдань нейронними мережами безпосередньо на пристрої.

З погляду конфігурації, базова модель за 599 доларів пропонує 256 гігабайтів вбудованої пам'яті. Для тих, кому потрібно більше простору та додаткова безпека, передбачена версія з накопичувачем на 512 гігабайтів та сканером Touch ID, яка коштуватиме на 100 доларів дорожче, як повідомило раніше видання MacRumors.

Ноутбук оснащений 13-дюймовим дисплеєм і доступний у чотирьох яскравих кольорах. Попри певну критику щодо використання 8 гігабайтів оперативної пам'яті в початковій версії, досвід експлуатації подібних систем показує, що для офісних працівників, студентів та звичайних користувачів такої продуктивності цілком достатньо для комфортної роботи без жодних нарікань.

Офіційний старт продажів MacBook Neo заплановано на 11 березня 2026 року, а попередні замовлення можна оформити вже зараз.