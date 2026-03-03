Apple представила нові MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max.

Apple представила нову генерацію MacBook Pro, які базуються на чипах M5 Pro та M5 Max. Ці процесори використовують унікальну технологію об'єднання кристалів, що відкриває нові можливості для професійної роботи. Оновлення торкнулося не лише внутрішніх компонентів, а й стандартів бездротового зв'язку та швидкості накопичувачів, зберігаючи при цьому звичний дизайн.

Які інновації пропонує MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max?

Головною новиною тихої презентації стала поява архітектури Fusion. Це перший випадок для Apple Silicon, коли замість одного кристала компанія використовує конструкцію з двох з'єднаних 3-нанометрових кристалів третього покоління. Таке рішення дозволило розмістити на одній платформі центральний та графічний процесори, систему Neural Engine, контролер об'єднаної пам'яті та інтерфейси Thunderbolt 5. Завдяки цьому продуктивність у багатопотокових завданнях зросла на 30 відсотків порівняно з поколінням M4, а якщо порівнювати з першими чіпами M1 Pro та M1 Max, то потужність збільшилася у 2,5 раза, пише MacRumors.

Дивіться також Битва поколінь: як порівнюються iPhone 17e та iPhone 16e і чи варто вам оновлюватися

Процесори M5 Pro та M5 Max тепер мають 18-ядерний центральний процесор, до складу якого входять шість так званих супер'ядер для найскладніших обчислень та 12 енергоефективних ядер.

Графічна підсистема також зазнала суттєвих змін. M5 Pro оснащений 20 графічними ядрами, тоді як M5 Max отримав 40 ядер. Кожне графічне ядро тепер містить нейронний прискорювач, що дозволяє виконувати завдання, пов'язані зі штучним інтелектом, у 4 рази швидше, ніж на моделях M4 Pro та M4 Max.

Загальна швидкість графіки зросла на 50 відсотків, а при роботі з трасуванням променів приріст продуктивності становить 35 відсотків.



Нові чипи M5 Pro та M5 Max / Фото Apple

Джон Тернус, старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії, зазначив, що нові MacBook Pro встановлюють нові стандарти для професійних ноутбуків, стаючи у 4 рази швидшими за попередні покоління. Наявність нейронних прискорювачів у графічному процесорі дозволяє професіоналам запускати складні мовні моделі безпосередньо на пристрої, що було недоступним для портативних комп'ютерів раніше.

Об'єм пам'яті та її пропускна здатність також були збільшені^

Для M5 Pro максимальний обсяг пам'яті тепер становить 64 гігабайти замість 48 гігабайтів, а пропускна здатність сягає 307 гігабайтів на секунду.

M5 Max підтримує до 128 гігабайтів пам'яті зі швидкістю 614 гігабайтів на секунду.

Цікаво, що вартість апгрейду оперативної пам'яті залишилася на рівні попереднього року, попри загальне зростання цін на компоненти на ринку.

Швидкість читання та запису даних на внутрішні накопичувачі зросла вдвічі, досягаючи 14,5 гігабайта на секунду.

Мінімальний обсяг пам'яті в базових версіях також збільшився: 1 терабайт для моделей з M5 Pro та 2 терабайти для версій з M5 Max, пише 9to5mac.



Нові MacBook Pro з чіпами M5 Pro та M5 Max / Фото Apple

Ноутбуки отримали новий мережевий чип N1, який забезпечує підтримку стандартів Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Кожен з трьох портів Thunderbolt 5 тепер має власний виділений контролер, що дозволяє всім роз'ємам працювати на повній швидкості одночасно.

Моделі з чипом M5 Pro можуть підтримувати до двох зовнішніх дисплеїв високої роздільної здатності, а M5 Max – до чотирьох моніторів.

Серед нових функцій безпеки з'явилася система Memory Integrity Enforcement, яка працює в постійному режимі для захисту даних у пам'яті.



MacBook Pro з чіпами M5 Pro та M5 Max / Фото Apple

Час автономної роботи 16-дюймової моделі тепер досягає 24 годин. Зарядка до 50 відсотків займає лише 30 хвилин при використанні адаптера потужністю від 96 ватів. Моделі з M5 Max отримали невеликий приріст автономності: 14-дюймова версія працює до 20 годин, а 16-дюймова – до 22 годин.

Дизайн пристроїв залишився незмінним, вони пропонуються у кольорах "космічний чорний" та сріблястий.

Дивіться також Apple без зайвого галасу представила новий iPad Air

Ціни і доступність

Ціни на нові моделі зросли:

14-дюймовий MacBook Pro з M5 Pro коштує від 2 199 доларів, а 16-дюймовий – від 2 699 доларів.

Версії з M5 Max стартують від 3 599 доларів за 14-дюймову модель та від 3 899 доларів за 16-дюймову.

Також доступна базова 14-дюймова модель зі звичайним чипом M5 за ціною від 1 699 доларів.

Попередні замовлення відкриваються 4 березня, а у вільному продажі ноутбуки з'являться з 11 березня.