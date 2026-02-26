Всі чутки про macOS 27, які ми маємо на цей час: що Apple готує для користувачів

Компанія Apple готує масштабне оновлення своєї настільної операційної системи, яке може кардинально змінити звичний спосіб взаємодії з комп'ютерами Mac. Незважаючи на те, що до офіційного анонсу macOS 27 залишається ще кілька місяців, перші витоки інформації вже окреслюють амбітні плани розробників щодо впровадження штучного інтелекту та підтримки нових апаратних рішень.

Які зміни чекають на екосистему Apple із виходом macOS 27?

Очікується, що перша бета-версія macOS 27 для розробників буде представлена в червні 2026 року під час конференції WWDC. Публічне тестування розпочнеться в липні, пише 24 Канал. Фінальний реліз для всіх власників сумісних пристроїв традиційно запланований на вересень.

Поки що офіційна назва системи залишається таємницею. Попередня версія macOS 26 отримала ім'я Tahoe.

Штучний інтелект на першому місці

Одним із найважливіших оновлень стане глибока інтеграція штучного інтелекту.

Siri перетвориться на повноцінного чат-бота, здатного підтримувати складні діалоги. Це наблизить можливості голосового помічника до таких сервісів, як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Завдяки партнерству Apple і Google, технології Gemini будуть використані для розширення функціоналу Apple Intelligence. Про це раніше писало видання 9to5mac.

Користувачі зможуть отримувати персоналізовані відповіді, засновані на інформації з пошти чи повідомлень, наприклад, дізнаватися про час прильоту літака родичів або деталі бронювання вечері.

Сенсорні екрани в ноутбуках Apple

Революційним кроком для Apple може стати підготовка інтерфейсу до роботи із сенсорними екранами. Згідно з повідомленнями аналітиків, у розробці перебуває версія macOS, оптимізована під дотики, що пов'язано з планами випуску MacBook Pro із сенсорним дисплеєм наприкінці 2026 року. Про це раніше писав Марк Гурман з Bloomberg.



Сенсорний інтерфейс може з'явитися вже у macOS 27 / Фото MacRumors

Система отримає динамічні елементи керування: при торканні кнопки на екрані навколо пальця з'являтиметься меню з відповідними командами, а пункти верхнього меню автоматично збільшуватимуться для зручного вибору.

Ще краще, якісніше і стабільніше

Окрім нових функцій, розробники зосереджені на внутрішній якості продукту, пише MacRumors. macOS 27 порівнюють із легендарною версією Snow Leopard 2009 року через особливий акцент на продуктивності та стабільності.

Компанія планує виправити численні помилки та вдосконалити візуальний стиль Liquid Glass.

macOS не для всіх

Проте ці нововведення стануть доступними не для всіх: macOS 27 офіційно припиняє підтримку комп'ютерів із процесорами Intel. Нова система працюватиме виключно на пристроях із чипами Apple silicon, починаючи з серії M1 і новіше.

Для власників старих моделей на базі Intel компанія продовжить випускати лише оновлення безпеки протягом ще кількох років.