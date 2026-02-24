Apple офіційно запустила Sales Coach – оновлену версію внутрішнього застосунку SEED. Новий сервіс доступний співробітникам Apple Store і Apple Authorized Service Provider по всьому світу. Після встановлення останнього оновлення SEED автоматично перетворюється на Sales Coach. Додаток не є публічним і недоступний для звичайних користувачів. Про це пише Macrumors.

Дивіться також 12 неочевидних функцій iPhone, якими українці користуються кожного дня

Що змінює Sales Coach для працівників?

Sales Coach отримав оновлений інтерфейс у стилі Liquid Glass, який Apple останнім часом впроваджує у своїх продуктах. Окрім нового дизайну, компанія готує інтеграцію AI-чатбота. Він з’явиться в окремій вкладці Ask і допомагатиме працівникам швидко знаходити інформацію про пристрої та функції.

Як пише 9to5mac, чатбот зможе відповідати на запитання про можливості iPhone, пояснювати роботу програмних функцій та надавати інші деталі щодо всієї лінійки продуктів Apple. За принципом роботи він нагадує чатбот у застосунку Apple Support.

Наразі чатбот ще не активований, однак про його появу стало відомо раніше цього місяця, коли з’явилися перші подробиці про Sales Coach. Окрім версії для iPhone та iPad, сервіс також доступний у вебформаті за адресою salescoach.apple.com.

Що ще Apple представить найближчим часом?

Журналіст Bloomberg Марк Гурман раніше запевняв, що подія розпочнеться з низки пресрелізів та відеороликів, які виходитимуть на початку першого тижня весни, а завершиться офлайн програмою для гостей у середу – 4 березня.

Серед найбільш очікуваних новинок –доступна версія ноутбука MacBook на базі чипа Apple Silicon A18 Pro. Ймовірність появи цієї моделі висока, оскільки її можливі кольори стали частиною офіційного зображення-анонсу заходу. Також не виключений реліз iPhone 17e, якщо його не випустять ще раніше.

Очікуються флагманські MacBook Pro з потужними чипами M5 Pro та M5 Max, а також оновлений MacBook Air на базі процесора M5. Планшетний сегмент можуть поповнити iPad Air з чипом M4 та базовий iPad з процесором A18. Окрім цього, у розробці перебувають потужні станції Mac Studio з чипами M5 Max та M5 Ultra разом із монітором Studio Display 2. Проте аналітики вважають, що випуск обох цих продуктів одночасно може бути надмірним для однієї події.