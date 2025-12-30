Новорічна ніч під ударом Сонця: магнітна буря наближається до Землі

У Сонця немає вихідних і свят – воно може завдати удару в будь-який момент. Науковці повідомляють, що цього разу ми можемо зіткнутися з магнітною бурею прямо в новорічну ніч.

Коли чекати найближчу магнітну бурю?

28 грудня після події M4 в області сонячних плям AR4318 супутники зафіксували часткове гало коронального вибуху, компоненти якого можуть досягти Землі вже 31 грудня або на початку доби 1 січня. Це означає, що 2026 рік може розпочатися з геомагнітної бурі, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

Хоча деякі джерела повідомляють про бурю вже 30 грудня, її бути не повинно, згідно з прогнозуванням NOAA. Натомість дані про реальну бурю також різняться:

NOAA Space Weather Prediction Center вказує, що буря наступить 1 січня 2026 року.

Поряд із цим дані solen.info припускають, що Це може статися ще 31 грудня 2025 року.

Як би не сталося, для українців причин хвилюватися немає, адже сила бурі обмежиться лише рівнем G1. Це найслабший рівень, який не відчутний так далеко на південь. Якщо удар коронального викиду дійсно відбудеться (що далеко не факт, оскільки викид здебільшого спрямований убік), він може викликати полярні сяйва в межах Полярного кола.

На цьому рівні також можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний.

Корональна діра

Жодних інших подій науковці поки що не передбачають. Сонце зараз відносно спокійне, хоча й викидає рідкісні спалахи класу M. Хоча варто також зазначити, що 31 грудня – 2 січня планета може відчути вплив корональної діри CH1337, яка почала випускати посилений сонячний вітер у наш бік трохи раніше.

Цей потік цілком може поєднатися з викидом, посилюючи одне одного, проте навряд чи вони призведуть до чогось серйозного. Навіть якщо сила бурі досягне рівня G2, що малоймовірно, навіть у такому разі Україна не відчує жодного впливу, оскільки перебуває надто далеко на південь.