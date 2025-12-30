Когда ждать ближайшую магнитную бурю?

28 декабря после события M4 в области солнечных пятен AR4318 спутники зафиксировали частичное гало коронального взрыва, компоненты которого могут достичь Земли уже 31 декабря или в начале суток 1 января. Это означает, что 2026 год может начаться с геомагнитной бури, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

Смотрите также Администрация Трампа хочет закрыть научный центр, от которого зависят космические миссии NASA

Хотя некоторые источники сообщают о буре уже 30 декабря, ее быть не должно, согласно прогнозированию NOAA. Зато данные о реальной буре также различаются:

NOAA Space Weather Prediction Center указывает, что буря наступит 1 января 2026 года.

Наряду с этим данные solen.info предполагают, что это может произойти еще 31 декабря 2025 года.

Как бы ни случилось, для украинцев причин волноваться нет, ведь сила бури ограничится лишь уровнем G1. Это самый слабый уровень, который не ощутим так далеко на юг. Если удар коронального выброса действительно произойдет (что далеко не факт, поскольку выброс по большей части направлен в сторону), он может вызвать полярные сияния в пределах Полярного круга.

На этом уровне также возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное.

Корональная дыра

Никаких других событий ученые пока не предвидят. Солнце сейчас относительно спокойное, хотя и выбрасывает редкие вспышки класса M. Хотя стоит также отметить, что 31 декабря – 2 января планета может ощутить влияние корональной дыры CH1337, которая начала выпускать усиленный солнечный ветер в нашу сторону чуть раньше.

Этот поток вполне может соединиться с выбросом, усиливая друг друга, однако вряд ли они приведут к чему-то серьезному. Даже если сила бури достигнет уровня G2, что маловероятно, даже в таком случае Украина не почувствует никакого влияния, поскольку находится слишком далеко на юг.