Земля під прицілом: до планети мчать одразу дві хмари плазми після потужних спалахів на Сонці

Сонце останнім часом демонструє надзвичайну активність: за добу сталося 15 спалахів, один з яких екстремального рівня. Вже зараз до Землі наближаються дві хмари плазми, зіткнення з якими може спричинити потужну магнітну бурю.

Ситуацію ускладнює новий, найсильніший спалах 2025 року, який стався нещодавно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA. Спалахи 9 та 10 листопада спровокували викиди хмар плазми, одна з яких рухається зі швидкістю 1200 км/с, тоді як інша – 700 км/с.

Яка загроза для Землі?

У таких випадках дуже часто швидша хмара плазми наздоганяє повільнішу, і вони одночасно вдаряють по нашій планеті. Таке зіткнення може стати справжнім випробуванням для Землі та спровокувати магнітні бурі передкритичного рівня G3–G4 про що вже попереджає британська модель прогнозування космічної погоди Met Office.

Перший потік плазми досягне планети вже у вівторок, 11 листопада, після 17:00 за київським часом. Якщо другий потік затримається, сила геомагнітного удару буде меншою, але вчені все одно прогнозують зростання інтенсивності бурі з рівня G1 – G2 до G3 – G4 у першій половині 12 листопада.

Схожа ситуація очікувалася 7 листопада, коли до Землі наближався викид від спалаху X1.8, але тоді планету зачепило лише краєм. Цього разу наслідком бурі можуть стати яскраві полярні сяйва. Водночас для супутників такі збурення становлять небезпеку через розширення атмосфери та сильні магнітні коливання.

Чи станеться найсильніша магнітна буря 2025 року?

У вівторок, 11 листопада, було зафіксовано найпотужніший спалах 2025 року з індексом X5.16. Він стався в зоні, що може вплинути на Землю. За потоком випромінювання він у 3-5 разів перевищує всі спалахи цього року разом узяті, а за енергією – у 10-20 разів.

Подія сталася в активній області сонячних плям AR4274, яка протягом останнього тижня, з 4 листопада, є джерелом постійних спалахів та корональних викидів маси, що летять у бік Землі.

Наразі важко прогнозувати наслідки цього спалаху, оскільки поки не відомо чи відбувся корональний викид маси – хмара сонячної плазми, яка може рухатися доволі повільно. Однак, якщо це таки відбулося і Земля опиниться на шляху хмари – наша планета може піддатися впливу найсильнішої магнітної бурі року.

Потік плазми спровокований цим спалахом, взаємодіючи з магнітним полем планети, здатен викликати бурю екстремального рівня G5. Це загрожує масштабними проблемами з електромережами, аж до повного відключення, пошкодженням трансформаторів та збоями в роботі супутників зв'язку, GPS та інтернету.

Радіозв'язок може бути недоступним протягом кількох днів. Водночас таке явище може спричинити видовищні полярні сяйва, видимі навіть на широті України. Навіть буря дещо слабшого рівня G4 може призвести до значних проблем з контролем напруги та погіршення супутникової навігації.