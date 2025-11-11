Що нового апарат Solar Orbiter побачив на Сонці?

Нове зображення, складене з даних протягом восьми днів спостережень у березні 2025 року, демонструє яскраві дуги, що простягаються навколо південного полюса Сонця, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Це сліди магнітних структур, які дрейфують до краю зірки з неочікувано високою швидкістю. Згідно з дослідженням, опублікованим 5 листопада в The Astrophysical Journal Letters, магнітне поле Сонця мігрує до полюсів значно швидше, ніж прогнозували вчені.

На зображеннях нижче південний полюс Сонця де показано 15-годинні середні за часом карти компонентів лінії зору фотосферної швидкості (а) та магнітного поля (б). Спостереження проводилися за допомогою приладу SO/PHI-HRT.



Фото зроблене апаратом Solar Orbiter / Фото ESA

Для розуміння магнітного циклу Сонця, за словами співавтора праці Самі Соланкі, досі бракувало знань про те, що відбувається на сонячних полюсах. Тепер Solar Orbiter може заповнити цю прогалину.

Магнетизм Сонця працює за приблизно 11-річним циклом, під час якого магнітні поля скручуються, перевертаються та відновлюються, спричиняючи все: від сонячних плям і спалахів до потужних сонячних бур. В основі цього циклу лежить повільний "магнітний конвеєр" з потоків плазми, який переносить лінії магнітного поля від екватора до полюсів.

Вивчення полярних регіонів Сонця із Землі майже неможливе, оскільки їх можна побачити лише збоку. Більшість космічних апаратів оберталися поблизу екваторіальної площини зірки, залишаючи полюси недослідженими.

Ситуація змінилася в березні 2025 року, коли Solar Orbiter нахилив свою орбіту на 17 градусів, що дозволило вперше прямо поглянути на південний полюс Сонця.

Що виявили науковці?

Команда дослідників проаналізувала дані з двох ключових інструментів апарата: поляриметричного та геліосейсмічного тепловізора (PHI) та тепловізора екстремального ультрафіолету (EUI). Вони показали, як гаряча плазма та магнітні поля рухаються по сонячній поверхні.

Зображення виявили, що супергранули – величезні бульбашки киплячої плазми, що в два-три рази більші за Землю – переносять магнітні поля до полюсів зі швидкістю від 32 до 72 кілометрів на годину. Це майже так само швидко, як аналогічні потоки біля екватора, і набагато швидше за прогнози моделей.

Лакшмі Прадіп Чітта, провідний автор дослідження, зазначив, що супергранули на полюсах діють як своєрідний індикатор. Вони вперше роблять видимим полярний компонент глобальної одинадцятирічної циркуляції Сонця.

Автори статті вважають, що ця робота відкриває нову еру у дослідженні полярних регіонів зірки, пропонуючи довгоочікувані дані для розуміння двигуна сонячного циклу.

Сьогодні наше сонце дуже активне і як ніколи викликає інтерес дослідників. У листопаді на ньому сталося два потужних спалахи, один з яких – 11 листопада – став найпотужнішим спалахом в 2025 році.