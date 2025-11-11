Что нового аппарат Solar Orbiter увидел на Солнце?

Новое изображение, составленное из данных в течение восьми дней наблюдений в марте 2025 года, демонстрирует яркие дуги, простирающиеся вокруг южного полюса Солнца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Это следы магнитных структур, которые дрейфуют к краю звезды с неожиданно высокой скоростью. Согласно исследованию, опубликованному 5 ноября в The Astrophysical Journal Letters, магнитное поле Солнца мигрирует к полюсам значительно быстрее, чем прогнозировали ученые.

На изображениях ниже южный полюс Солнца где показано 15-часовые средние по времени карты компонентов линии зрения фотосферной скорости (а) и магнитного поля (б). Наблюдения проводились с помощью прибора SO/PHI-HRT.



Фото сделано аппаратом Solar Orbiter / Фото ESA

Для понимания магнитного цикла Солнца, по словам соавтора работы Сами Соланки, до сих пор не хватало знаний о том, что происходит на солнечных полюсах. Теперь Solar Orbiter может заполнить этот пробел.

Магнетизм Солнца работает по примерно 11-летнему циклу, во время которого магнитные поля скручиваются, переворачиваются и восстанавливаются, вызывая все: от солнечных пятен и вспышек до мощных солнечных бурь. В основе этого цикла лежит медленный "магнитный конвейер" из потоков плазмы, который переносит линии магнитного поля от экватора к полюсам.

Изучение полярных регионов Солнца с Земли почти невозможно, поскольку их можно увидеть только сбоку. Большинство космических аппаратов вращались вблизи экваториальной плоскости звезды, оставляя полюса неисследованными.

Ситуация изменилась в марте 2025 года, когда Solar Orbiter наклонил свою орбиту на 17 градусов, что позволило впервые прямо взглянуть на южный полюс Солнца.

Что обнаружили ученые?

Команда исследователей проанализировала данные из двух ключевых инструментов аппарата: поляриметрического и гелиосейсмического тепловизора (PHI) и тепловизора экстремального ультрафиолета (EUI). Они показали, как горячая плазма и магнитные поля движутся по солнечной поверхности.

Изображения обнаружили, что супергранулы – огромные пузырьки кипящей плазмы, что в два-три раза больше Земли – переносят магнитные поля к полюсам со скоростью от 32 до 72 километров в час. Это почти так же быстро, как аналогичные потоки у экватора, и намного быстрее прогнозов моделей.

Лакшми Прадип Читта, ведущий автор исследования, отметил, что супергранулы на полюсах действуют как своеобразный индикатор. Они впервые делают видимым полярный компонент глобальной одиннадцатилетней циркуляции Солнца.

Авторы статьи считают, что эта работа открывает новую эру в исследовании полярных регионов звезды, предлагая долгожданные данные для понимания двигателя солнечного цикла.

Сегодня наше солнце очень активное и как никогда вызывает интерес исследователей. В ноябре на нем произошло две мощных вспышки, одна из которых – 11 ноября – стала самой мощной вспышкой в 2025 годуі.