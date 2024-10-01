Космічна погода у жовтні: чи слід очікувати магнітні бурі протягом найближчого тижня

У цьому матеріалі традиційно розглядаємо прогнози науковців щодо активності Сонця, зокрема спалахів та викидів корональної маси, а також геомагнітних збурень на Землі та їхніх наслідків для людей. Матеріал оновлюється на початку кожного тижня, щоб додати найсвіжіші дані спостережень. Тож чого чекати у перший тиждень жовтня 2024 року?

Прогноз на період з 1 по 6 жовтня

Перший тиждень місяця очікується дуже спокійним. Сонячна активність буде незначною: імовірність спалахів M-класу є невисокою (50%), а спалахів класу X – дуже низькою (10%) протягом перших трьох днів жовтня, йдеться в звіті USAF/NOAA.

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Більш тривалі прогнози сонячної активності вчені роблять з величезною обережністю, оскільки наша зоря дуже непередбачувана, особливо зараз, коли вона перебуває в періоді свого максимуму. Однак досвід дуже спокійного вересня свідчить, що, ймовірно, все залишиться в тому ж стані, оскільки поточні сонячні плями є не надто активними.

Що на Землі

Настання магнітної бурі на землі залежить від співпадіння кількох подій. По-перше, на Сонці повинен відбутися достатньо сильний спалах. По-друге, цей спалах повинен породити корональний викид маси. По-третє, цей викид повинен бути спрямований саме в бік Землі.

Оскільки імовірність великих спалахів мінімальна, то й настання магнітної бурі малоймовірне. Вчені дають такі шанси:

Середні широти, до яких частково входить Україна (північні області):

Слабка буря – 10% усі перші три дні тижня.

Невелика буря – 5%.

Сильний шторм – 1%.

У високих широтах, до яких Україна не належить, спалахи класу М можуть спричинити:

Слабку бурю – 15%.

Невелику бурю – 15%.

Сильний шторм – 15%.

Поточна ситуація показує, що починаючи як мінімум з 28 вересня "корональних викидів маси, явно спрямованих на Землю, не спостерігалося", пише solen.info. Це означає, що в бік Землі не прямує сонячна матерія, яка могла би спричинити збурення в магнітному полі планети найближчими днями.

Однак фоновий сонячний вітер у поєднанні з можливими М-спалахами (якщо такі будуть найближчим часом) можуть призвести до незначних збурень поза територією України після 3 жовтня, що поки важко спрогнозувати.

Сонячні плями

Темні плями на Сонці – це області з нижчою температурою, ніж інші оточуючі області, через що вони здаються темнішими. У цих місцях магнітні поля вкрай нестабільні. Коли вони руйнуються, відбуваються спалахи з можливим (але не обов'язковим) викидом корональної маси.

Зараз на Сонці є досить багато плям, звернутих до Землі. Але в тому ж звіті на solen.info вчені зазначили, що більшість із них наразі спокійні й не подають ознак загрози.



Сонячні плями станом на 1 жовтня 2024 року / Фото SpaceWeatherLive

Група плям AR 3834 розпадалася повільно й була переважно тихою. Вона знаходиться праворуч на краю сонячного диска і не загрожує нам.

AR 3835 значно розпалася й тепер майже не видима.

AR 3836 розпадалася повільно і дала кілька слабких С-спалахів.

AR 3839 є переважно тихою і стабільною.

AR 3841 розростається й може давати спалахи M-класу, спрямовані на нас.

AR 3842 також розвивається. Ця група плям має кілька магнітних дельтаподібних конфігурацій, найзначніша з яких знаходиться в найбільшій півтіні. Тут можливий спалах класу X.

AR 3843 збільшила свою площу і кількість плям за останній час. Спостерігається слабка магнітна дельтаподібна конфігурація у хвостовій півтіні. Можливий спалах класу M.

Нова AR 3844 з'явилася 29 вересня і була пронумерована наступного дня. Вчені прогнозують подальше розростання.

Традиційна довідка

Сонячний спалах – це величезний вибух на нашій зорі, який може відбутися в будь-який момент у тих місцях, це магнітні поля розриваються. Як правило такі спалахи спостерігаються в областях сонячних плям – зонах, де температура нижча (через що вони здаються чорними відносно іншої поверхні), а магнітні поля нестабільні. Іноді такі спалахи призводять до викиду сонячної матерії в космос.

Корональний викид маси (КВМ) – це процес, при якому Сонце вивільняє величезну кількість плазми, яка за площею може в десятки разів перевищувати розміри Землі. Ця плазма, а також радіація та електромагнітне випромінювання з шаленою швидкістю несуться крізь простір. Іноді трапляється так, що на шляху такого викиду трапляється планета – наприклад, Земля.

Магнітна буря – це явище, яке виникає, коли викид сонячної матерії зіштовхується з магнітним полем Землі. Вони починають реагувати, провокуючи збурення й впливаючи на земну електроніку, супутники, а також провокуючи полярні сяйва. Зазвичай вони спостерігаються далеко на півночі, але залежно від сили викиду, можуть простягатися далі на південь.

На жаль, ми ще недостатньо добре вивчили Сонце, а також не маємо достатньо розвинених технологій, щоб робити точні прогнози щодо сонячної активності. Вчені роблять приблизні передбачення на основі даних про минулі роки, а також про останню активність.