NASA обрала компанію Еріка Шмідта для місії на Марс Вона може випередити SpaceX

NASA доручила приватній компанії Relativity Space доставити на Марс нову наукову місію. Якщо проєкт буде реалізований за графіком, компанія Еріка Шмідта може здійснити те, що SpaceX Ілона Маска поки так і не вдалося.

NASA оголосило про укладення контракту з компанією Relativity Space на створення та запуск космічного апарата для марсіанської місії Aeolus. Про це пише Techcrunch.

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Що передбачає нова місія NASA?

У межах проєкту компанія має не лише доставити корисне навантаження в космос, а й розробити сам космічний апарат, який транспортуватиме наукові інструменти до Марса.

Місія Aeolus отримає чотири наукові прилади для дослідження атмосфери Червоної планети. Вони будуть проводити вимірювання та створювати зображення пилових бур, вітрів і температурних процесів у глобальному масштабі.

У NASA очікують, що це стане першим проєктом, який забезпечить щоденне спостереження за всією атмосферою Марса. Отримані дані мають допомогти майбутнім посадковим апаратам і, зрештою, пілотованим експедиціям безпечніше працювати на поверхні планети.

Чому ця місія важлива для майбутньої колонізації Марса?

Очільник NASA Джаред Айзекман назвав проєкт прикладом сучасного підходу до космічних досліджень.

"Поєднуючи інструменти світового класу NASA з комерційними інноваціями та інвестиціями, ми можемо проводити більше наукових досліджень, частіше отримувати результати та скоротити час, необхідний для передачі критично важливих даних дослідникам, які готують майбутні пілотовані місії на Марс", – заявив Айзекман.

Контракт побудований за моделлю державно-приватного партнерства, яку NASA раніше використовувала з SpaceX для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію та з Firefly Aerospace для місячних місій.

У такій схемі NASA відповідає за наукову частину, а приватна компанія бере на себе створення космічної інфраструктури та частину фінансових ризиків.

Чому ставка на Relativity Space є ризикованою?

Попри амбітність проєкту, вибір Relativity Space виглядає доволі сміливим.

Компанія була заснована у 2015 році колишніми інженерами SpaceX та Blue Origin. Її головною ідеєю стало максимальне використання 3D-друку для створення дешевших ракет.

Перший носій компанії – Terran 1 – здійснив запуск у березні 2023 року, однак місія завершилася невдачею після виникнення проблем під час польоту. Після цього Relativity відмовилася від подальшого розвитку Terran 1 та зосередилася на створенні більшої ракети Terran R.

Однак до стартового майданчика цей носій поки не дістався. Компанія зіткнулася з фінансовими труднощами, які зрештою призвели до появи нового інвестора.

Як Ерік Шмідт змінив долю компанії?

У 2025 році контрольний пакет акцій Relativity Space придбав Ерік Шмідт. Після угоди він очолив компанію як генеральний директор.

Шмідт майже не коментує масштаби своїх інвестицій, однак відомо про його інтерес до орбітальних дата-центрів та космічних наукових проєктів. Також вважається, що Relativity може використовуватися для запуску космічного телескопа Lazuili, який фінансується через благодійну організацію Schmidt Sciences.

На момент придбання багато аналітиків поставилися до рішення Шмідта скептично. Ринок космічних запусків уже переповнений конкурентами та потребує величезних інвестицій.

Втім, затримки з боку Blue Origin і стабільне зростання попиту на запуск супутників залишають для Relativity шанс закріпитися на ринку, якщо Terran R успішно вийде в космос.

Саме цей аспект робить новий контракт особливо цікавим. Ілон Маск багато років говорить про колонізацію Марса, а його компанія SpaceX активно розробляє систему Starship для майбутніх міжпланетних польотів.

Проте, попри численні заяви, SpaceX ще жодного разу не відправляла власну місію до Марса. Навіть знаменитий автомобіль Tesla Roadster, який компанія запустила в космос у 2018 році, не прямував до Червоної планети.

Місія Aeolus має стартувати вже у 2028 році. Це означає, що Relativity повинна за дуже короткий термін завершити розробку космічного апарата, підготувати наукову платформу та довести до готовності ракету Terran R.

Якщо компанії вдасться виконати всі завдання вчасно, Aeolus може стати першою приватною місією в історії, яка досягне Марса.

Для Еріка Шмідта це буде не лише велике досягнення для його космічного бізнесу, а й символічна перемога над одним із його найвідоміших опонентів у технологічному світі – Ілон Маск, з яким він неодноразово сперечався щодо майбутнього штучного інтелекту та розвитку технологій.