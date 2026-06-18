NASA объявило о заключении контракта с компанией Relativity Space на создание и запуск космического аппарата для марсианской миссии Aeolus. Об этом пишет Techcrunch.

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Что предусматривает новая миссия NASA?

В рамках проекта компания должна не только доставить полезную нагрузку в космос, но и разработать сам космический аппарат, который будет транспортировать научные инструменты на Марс.

Миссия Aeolus получит четыре научных прибора для исследования атмосферы Красной планеты. Они будут проводить измерения и создавать изображения пыльных бурь, ветров и температурных процессов в глобальном масштабе.

В NASA ожидают, что это станет первым проектом, который обеспечит ежедневное наблюдение за всей атмосферой Марса. Полученные данные должны помочь будущим посадочным аппаратам и, в конечном итоге, пилотируемым экспедициям безопаснее работать на поверхности планеты.

Почему эта миссия важна для будущей колонизации Марса?

Глава NASA Джаред Айзекман назвал проект примером современного подхода к космическим исследованиям.

"Объединяя инструменты мирового класса NASA с коммерческими инновациями и инвестициями, мы можем проводить больше научных исследований, чаще получать результаты и сократить время, необходимое для передачи критически важных данных исследователям, которые готовят будущие пилотируемые миссии на Марс", — заявил Айзекман.

Контракт построен по модели государственно-частного партнерства, которую NASA ранее использовала с SpaceX для доставки грузов на Международную космическую станцию и с Firefly Aerospace для лунных миссий.

В такой схеме NASA отвечает за научную часть, а частная компания берет на себя создание космической инфраструктуры и часть финансовых рисков.

Почему ставка на Relativity Space является рискованной?

Несмотря на амбициозность проекта, выбор Relativity Space выглядит довольно смелым.

Компания была основана в 2015 году бывшими инженерами SpaceX и Blue Origin. Её главной идеей стало максимальное использование 3D-печати для создания более дешёвых ракет.

Первый ракетоноситель компании — Terran 1 — был запущен в марте 2023 года, однако миссия завершилась неудачей из-за возникших проблем во время полёта. После этого Relativity отказалась от дальнейшей разработки Terran 1 и сосредоточилась на создании более крупной ракеты Terran R.

Однако до стартовой площадки этот ракетоноситель пока не добрался. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, которые в конечном итоге привели к появлению нового инвестора.

Как Эрик Шмидт изменил судьбу компании?

В 2025 году контрольный пакет акций Relativity Space приобрел Эрик Шмидт. После сделки он возглавил компанию в качестве генерального директора.

Шмидт практически не комментирует масштабы своих инвестиций, однако известно о его интересе к орбитальным дата-центрам и космическим научным проектам. Также считается, что Relativity может использоваться для запуска космического телескопа Lazuili, который финансируется через благотворительную организацию Schmidt Sciences.

На момент приобретения многие аналитики отнеслись к решению Шмидта скептически. Рынок космических запусков уже переполнен конкурентами и требует огромных инвестиций.

Впрочем, задержки со стороны Blue Origin и стабильный рост спроса на запуск спутников оставляют у Relativity шанс закрепиться на рынке, если Terran R успешно выйдет в космос.

Именно этот аспект делает новый контракт особенно интересным. Илон Маск много лет говорит о колонизации Марса, а его компания SpaceX активно разрабатывает систему Starship для будущих межпланетных полётов.

Однако, несмотря на многочисленные заявления, SpaceX ещё ни разу не отправляла собственную миссию на Марс. Даже знаменитый автомобиль Tesla Roadster, который компания запустила в космос в 2018 году, не направлялся к Красной планете.

Миссия Aeolus должна стартовать уже в 2028 году. Это означает, что Relativity должна за очень короткий срок завершить разработку космического аппарата, подготовить научную платформу и довести до готовности ракету Terran R.

Если компании удастся выполнить все задачи в срок, Aeolus может стать первой частной миссией в истории, которая достигнет Марса.

Для Эрика Шмидта это будет не только большим достижением для его космического бизнеса, но и символической победой над одним из его самых известных оппонентов в мире технологий – Илон Маск, с которым он неоднократно спорил о будущем искусственного интеллекта и развитии технологий.