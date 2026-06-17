NASA и компания Katalyst Space Technologies готовят уникальную миссию по спасению космической обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory, которая уже более двух десятилетий исследует самые мощные взрывы во Вселенной, пишет Space.com.

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Для этого в конце июня планируется запустить роботизированный сервисный аппарат Link. Его главная задача — догнать телескоп Swift на околоземной орбите и поднять его на большую высоту. Это позволит обсерватории продолжить научную работу еще в течение нескольких лет.

17 июня NASA проведет специальную пресс-конференцию, посвященную миссии. В ней примут участие следующие важные лица:

директор подразделения астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман,

главный исследователь миссии Swift Брэд Сенко,

руководитель проекта LINK Киран Уилсон,

вице-президент по стратегическим партнерствам Katalyst Роберт Ламонтань,

вице-президент по запускам Northrop Grumman Уэс Коллиер.

Почему Swift нуждается в срочной помощи?

NASA запустило Swift в 2004 году. Основная цель телескопа — поиск и исследование гамма-вспышек, которые считаются самыми мощными взрывами во Вселенной. Такие явления возникают во время коллапса массивных звёзд или слияния нейтронных звёзд и могут выделять за несколько секунд больше энергии, чем Солнце произведёт за всё время своего существования.

Несмотря на солидный возраст, обсерватория остается полностью работоспособной. Проблема заключается не в оборудовании, а в орбите.

Swift находится на низкой околоземной орбите, где остатки земной атмосферы постепенно тормозят космические аппараты. Из-за этого эффекта высота полета телескопа медленно уменьшается. Со временем он войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

В отличие от многих современных спутников, Swift не получил собственной двигательной установки для коррекции орбиты. Поэтому самостоятельно противостоять атмосферному торможению он не может.

Миссия, не имеющая аналогов

Осенью 2025 года NASA официально выбрала Katalyst Space Technologies для проведения спасательной операции. С тех пор компания в сжатые сроки подготовила аппарат Link к полёту.

Особенность миссии заключается в том, что ничего подобного раньше не происходило. Ни один частный космический аппарат ещё не стыковался с роботизированным спутником правительства США для проведения сервисных работ на орбите.

Фактически, Link должен выполнить роль космического буксира. После сближения с телескопом аппарат поднимет его на более безопасную орбиту, где воздействие атмосферы будет значительно меньше.

Для NASA этот полёт станет важным испытанием концепции орбитального обслуживания спутников. Если миссия завершится успешно, подобные технологии могут позволить продлить срок службы дорогостоящих космических аппаратов без необходимости запускать их замену.

Когда запустят миссию?

Времени на подготовку было немного. По некоторым расчётам, Swift мог начать неконтролируемое спускание с орбиты уже этим летом. Именно поэтому NASA и Katalyst действовали максимально быстро.

Запуск Link планируется осуществить в конце июня с Маршалловых островов в Тихом океане. Точную дату NASA пока не объявило.

В космос аппарат отправится на ракете Pegasus XL компании Northrop Grumman. Это необычная ракета воздушного старта: сначала самолёт поднимает её на большую высоту, после чего Pegasus отделяется и самостоятельно запускает двигатели.

Pegasus XL с аппаратом LINK в обтекателе / Фото NASA

Успех миссии может открыть новую страницу в истории космонавтики. Вместо того чтобы терять работоспособные спутники из-за нехватки топлива или постепенного снижения орбиты, операторы получат возможность ремонтировать, обслуживать и даже "спасать" их прямо в космосе.