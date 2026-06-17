NASA та компанія Katalyst Space Technologies готують унікальну місію з порятунку космічної обсерваторії Neil Gehrels Swift Observatory, яка вже понад два десятиліття досліджує найпотужніші вибухи у Всесвіті, пише Space.com.

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Для цього наприкінці червня планують запустити роботизований сервісний апарат Link. Його головне завдання – наздогнати телескоп Swift на навколоземній орбіті та підняти його на більшу висоту. Це дозволить обсерваторії продовжити наукову роботу ще протягом кількох років.

17 червня NASA проведе спеціальну пресконференцію, присвячену місії. У ній візьмуть участь такі важливі персони:

директор підрозділу астрофізики NASA Шон Домагал-Голдман,

головний дослідник місії Swift Бред Сенко,

керівник проєкту LINK Кіран Вілсон,

віцепрезидент зі стратегічних партнерств Katalyst Роберт Ламонтань,

віцепрезидент із запусків Northrop Grumman Вес Коллієр.

Чому Swift потребує термінової допомоги?

NASA запустило Swift у 2004 році. Основна мета телескопа – пошук і дослідження гамма-спалахів, які вважають найпотужнішими вибухами у Всесвіті. Такі події виникають під час колапсу масивних зірок або злиття нейтронних зірок і можуть вивільняти за кілька секунд більше енергії, ніж Сонце виробить за весь час свого існування.

Попри солідний вік, обсерваторія залишається повністю працездатною. Проблема полягає не в обладнанні, а в орбіті.

Swift перебуває на низькій навколоземній орбіті, де залишки земної атмосфери поступово гальмують космічні апарати. Через цей ефект висота польоту телескопа повільно зменшується. З часом він увійде в щільні шари атмосфери та згорить.

На відміну від багатьох сучасних супутників, Swift не отримав власної рухової установки для корекції орбіти. Тому самостійно протистояти атмосферному гальмуванню він не може.

Місія, яка не має аналогів

Восени 2025 року NASA офіційно обрало Katalyst Space Technologies для проведення рятувальної операції. Відтоді компанія у стислі терміни підготувала апарат Link до польоту.

Особливість місії полягає в тому, що нічого подібного раніше не відбувалося. Жоден приватний космічний апарат ще не стикувався з роботизованим супутником уряду США для проведення сервісних робіт на орбіті.

Фактично, Link має виконати роль космічного буксира. Після зближення з телескопом апарат підніме його на безпечнішу орбіту, де вплив атмосфери буде значно меншим.

Для NASA цей політ стане важливим випробуванням концепції орбітального обслуговування супутників. Якщо місія завершиться успішно, подібні технології можуть дозволити продовжувати роботу дорогих космічних апаратів без необхідності запускати заміну.

Коли запустять місію?

Часу на підготовку було небагато. За деякими розрахунками, Swift міг почати неконтрольоване сходження з орбіти вже цього літа. Саме тому NASA та Katalyst діяли максимально швидко.

Запуск Link планують здійснити наприкінці червня з Маршаллових Островів у Тихому океані. Точну дату NASA поки не оголосило.

У космос апарат вирушить на ракеті Pegasus XL компанії Northrop Grumman. Це незвичайна ракета повітряного старту: спочатку літак підіймає її на велику висоту, після чого Pegasus відокремлюється та самостійно запускає двигуни.

Pegasus XL з апаратом LINK в обтічнику / Фото NASA

Успіх місії може відкрити нову сторінку в історії космонавтики. Замість того, щоб втрачати працездатні супутники через нестачу пального або поступове зниження орбіти, оператори отримають можливість ремонтувати, обслуговувати та навіть "рятувати" їх прямо в космосі.