Ілон Маск міняє плани: тепер SpaceX робить першу ставку на Місяць, а не Марс

Засновник SpaceX Ілон Маск несподівано окреслив новий напрям розвитку компанії, який може змінити уявлення про майбутнє людства в космосі. Йдеться не про відмову від давніх амбіцій, а про прагматичний перегляд черговості кроків. Причини такого рішення пов’язані з логістикою, часом і доступністю космічних маршрутів.

Чому Місяць тепер є пріоритетом Маска?

Ілон Маск повідомив, що компанія SpaceX уже змістила фокус зі створення поселення марсіанського поселення на будівництво самодостатнього міста на Місяці. Про це він написав у соцмережі X, пояснивши, що саме місячний сценарій виглядає реалістичнішим у середньостроковій перспективі, пише 24 Канал.

За словами Ілона Маска, ключовим чинником стала різниця в часових і технічних можливостях. Політ до Марса можливий лише в періоди, коли планети максимально зближуються. Таке вікно відкривається раз на 26 місяців, а сама подорож триває близько шести місяців. Це суттєво ускладнює регулярні місії, доставку вантажів і масштабне будівництво.

Місяць у цьому сенсі значно зручніший. Запуски можливі з інтервалом приблизно у 10 днів, а переліт займає лише два дні. Така частота відкриває можливість швидко доставляти обладнання, матеріали та екіпажі, а також оперативно реагувати на технічні проблеми. Саме це, за логікою Маска, робить будівництво міста на Місяці завданням, яке можна реалізувати менш ніж за 10 років.

Як це буде?

Під "самодостатнім містом" Маск має на увазі поселення, здатне автономно існувати без постійної підтримки із Землі. Йдеться про власне виробництво енергії, системи життєзабезпечення, переробку ресурсів і замкнені цикли постачання. На Місяці такі рішення простіше тестувати й масштабувати завдяки близькості до Землі та можливості швидкого повернення екіпажів.

Водночас Маск наголосив, що марсіанська мета не скасована. SpaceX планує розпочати активну фазу створення міста на Марсі приблизно через 5 – 7 років. Проте на цьому етапі пріоритетом він називає забезпечення довгострокового майбутнього цивілізації, а Місяць, на його думку, є швидшим і практичнішим варіантом для першого кроку.

Раніше Маск неодноразово підкреслював, що колонізація Марса є стратегічною місією SpaceX. Торік він заявляв про намір запустити безпілотну місію на Марс до кінця 2026 року. Крім того, західні медіа повідомляли, що компанія вже інформувала інвесторів про зміщення акценту на місячні програми, зокрема про плани безпілотної посадки на Місяці у 2027 році.

Таким чином, нова заява Маска не виглядає різким розворотом, а радше холодним перерахунком ресурсів і часу. Місяць у цій стратегії стає полігоном для відпрацювання технологій, які згодом можуть знадобитися і на Марсі, і за його межами.

Але не все так просто

Варто зазначити, що за цією зміною може стояти дещо інше. Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск намагався скасувати місії до Місяця й спонукати NASA переорієнтуватися на Марс. Він навіть проштовхнув свого друга Джареда Айзекмана на посаду керівника космічного агентства, але під час слухань у Конгресі той раптом підтримав програму Artemis і систему запуску SLS, наголосивши на важливості Місяця, а не Червоної планети. Таким чином надії Ілона полетіти на Марс розтанули разом із його дружбою з Трампом.

Усвідомлюючи, що здійснити таку місію без підтримки держави, зокрема самого NASA, Маск міг скорегувати плани, видавши це за власне бажання, а не безвихідь.