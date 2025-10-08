Нещодавно космічні апарати, що досліджують Марс, отримали унікальну нагоду побачити зблизька загадковий міжзоряний об'єкт, відомий як 3I/ATLAS. Цей космічний мандрівник прибув до нас із невідомої зоряної системи та наразі здійснює кількамісячну подорож внутрішньою частиною Сонячної системи, що дало змогу вченим отримати нові цінні зображення.

Що вдалося розгледіти на нових знімках?

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка є лише третім підтвердженим об'єктом такого типу після знаменитих 'Оумуамуа та комети Борисова, нещодавно пролетіла повз Марс. Ця подія не лишилася поза увагою флоту роботизованих дослідників Європейського космічного агентства (ESA) та NASA. Зокрема, два апарати ESA – орбітальний супутник ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) та зонд Mars Express – намагалися зафіксувати таємничий камінь, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Хоча для Mars Express комета, що пролітала на відстані 30 мільйонів кілометрів, виявилася занадто тьмяною, супутнику TGO пощастило більше. Йому вдалося зробити серію знімків, які ESA згодом об'єднало в коротку анімацію. На ній 3I/ATLAS виглядає як яскрава розмита крапка, що рухається на тлі космосу, віддаляючись від Марса з неймовірною швидкістю близько 210 000 кілометрів на годину.

Ця яскрава точка – це ядро комети, що складається з крижаної породи, та її кома – хмара газу, яка утворюється навколо ядра під дією сонячного тепла. Чим ближче комета до Сонця, тим сильніше випаровується лід з її поверхні, роблячи кому більшою та яскравішою. Однак, на отриманих зображеннях не видно характерного для комет хвоста. Дослідники пояснюють це тим, що апаратура TGO створена для спостереження за поверхнею Марса з невеликої висоти, а комета виявилася в 100 000 разів тьмянішою за звичні цілі апарата.

Втім, учені не виключають, що з наближенням до Сонця 30 жовтня і кома, і хвіст комети стануть значно яскравішими.

Інтриги додав і марсохід NASA Perseverance. 4 жовтня його навігаційна камера зафіксувала в небі яскраву смугу, яка, ймовірно, і є кометою 3I/ATLAS. Хоча ми офіційно маємо це зображення, NASA його не коментує, оскільки через політичні причини агентство зараз не робить жодних заяв.



Зображення з марсохода Perseverance, зроблене 4 жовтня, на якому, імовірно, з'явилася комета 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech



Ще одне зображення з марсохода Perseverance / Фото NASA/JPL-Caltech

Побачивши ці фотографії, численні користувачі в інтернеті взялися за свою улюблену роботу – вигадувати теорії змови та сенсаційні пояснення. Як пише Daily Mail, циліндрична форма об'єкта стала джерелом не просто припущень, а цілком серйозних тверджень, що це не комета, а космічний корабель прибульців, про що вже давно говорять у мережі навіть учені, такі як гарвардський астроном Аві Льоб.

Трохи згодом обліковий запис All day Astronomy у соцмережі X, опублікував зображення з "покращеним кольором", де було краще видно таємниче й незрозуміле зелене світіння, про яке відомо вже деякий час. Воно ще більше розбурхало аудиторію.



Зображення з покращеним кольором показує зелене світіння навколо 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech змінено All day Astronomy

Проте цій дивній формі об'єкта є логічне пояснення. Як пише Spaceweather, комета виглядає як коротка лінія (або циліндр) просто тому, що вона рухалася під час довгої експозиції марсохода за допомогою NavCam. Це типово для випадків витримки, коли ви відкриваєте об'єктив камери на тривалий час, щоб зафіксувати більше світла. Такого ж ефекту можна досягти, наприклад, запустивши витримку для зоряного неба – тоді через рух Землі зірки будуть не цятками, а довгими лініями.

Якщо ви бачите заголовок, який стверджує, що міжзоряна комета 3I/ATLAS є циліндром, не вірте йому. Це типовий "зоряний слід", а не свідчення існування інопланетних технологій,

– пише Spaceweather.

Таким чином чергові чутки про інопланетний корабель є лише спекуляціями і домислами, а не реальними фактами. Коли уряд США вийде з шатдауну, ми, ймовірно, отримаємо більше інформації про ці знімки, а також коментарі NASA про нові відкриття про комету, оскільки фотографії не дають жодних додаткових даних.