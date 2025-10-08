Что удалось разглядеть на новых снимках?

Межзвездная комета 3I/ATLAS, которая является лишь третьим подтвержденным объектом такого типа после знаменитых 'Оумуамуа и кометы Борисова, недавно пролетела мимо Марса. Это событие не осталось без внимания флота роботизированных исследователей Европейского космического агентства (ESA) и NASA. В частности, два аппарата ESA – орбитальный спутник ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) и зонд Mars Express – пытались зафиксировать таинственный камень, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Хотя для Mars Express комета, пролетавшая на расстоянии 30 миллионов километров, оказалась слишком тусклой, спутнику TGO повезло больше. Ему удалось сделать серию снимков, которые ESA впоследствии объединило в короткую анимацию. На ней 3I/ATLAS выглядит как яркая размытая точка, движущаяся на фоне космоса, удаляясь от Марса с невероятной скоростью около 210 000 километров в час.

Эта яркая точка – это ядро кометы, состоящее из ледяной породы, и ее кома – облако газа, которое образуется вокруг ядра под действием солнечного тепла. Чем ближе комета к Солнцу, тем сильнее испаряется лед с ее поверхности, делая кому больше и ярче. Однако на полученных изображениях не видно характерного для комет хвоста. Исследователи объясняют это тем, что аппаратура TGO создана для наблюдения за поверхностью Марса с небольшой высоты, а комета оказалась в 100 000 раз тусклее привычных целей аппарата.

Впрочем, ученые не исключают, что с приближением к Солнцу 30 октября и кома, и хвост кометы станут значительно ярче.

Интриги добавил и марсоход NASA Perseverance. 4 октября его навигационная камера зафиксировала в небе яркую полосу, которая, вероятно, и является кометой 3I/ATLAS. Хотя мы официально имеем это изображение, NASA его не комментирует, поскольку из-за политических причин агентство сейчас не делает никаких заявлений.



Изображение с марсохода Perseverance, сделанное 4 октября, на котором, предположительно, появилась комета 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech



Еще одно изображение с марсохода Perseverance / Фото NASA/JPL-Caltech

Увидев эти фотографии, многочисленные пользователи в интернете взялись за свою любимую работу – придумывать теории заговора и сенсационные объяснения. Как пишет Daily Mail, цилиндрическая форма объекта стала источником не просто предположений, а вполне серьезных утверждений, что это не комета, а космический корабль пришельцев, о чем уже давно говорят в сети даже ученые, такие как гарвардский астроном Ави Лёб.

Чуть позже учетная запись All day Astronomy в соцсети X, опубликовал изображение с "улучшенным цветом", где было лучше видно таинственное и непонятное зеленое свечение, о котором известно уже некоторое время. Оно еще больше взбудоражило аудиторию.



Изображение с улучшенным цветом показывает зеленое свечение вокруг 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech изменено All day Astronomy

Однако этой странной форме объекта есть логическое объяснение. Как пишет Spaceweather, комета выглядит как короткая линия (или цилиндр) просто потому, что она двигалась во время длинной экспозиции марсохода с помощью NavCam. Это типично для случаев выдержки, когда вы открываете объектив камеры на длительное время, чтобы зафиксировать больше света. Такого же эффекта можно достичь, например, запустив выдержку для звездного неба – тогда из-за движения Земли звезды будут не пятнышками, а длинными линиями.

Если вы видите заголовок, утверждающий, что межзвездная комета 3I/ATLAS является цилиндром, не верьте ему. Это типичный "звездный след", а не свидетельство существования инопланетных технологий,

– пишет Spaceweather.

Таким образом очередные слухи об инопланетном корабле являются лишь спекуляциями и домыслами, а не реальными фактами. Когда правительство США выйдет из шатдауна, мы, вероятно, получим больше информации об этих снимках, а также комментарии NASA о новых открытиях о комете, поскольку фотографии не дают никаких дополнительных данных.