Комета 3I/ATLAS наближається до Землі: NASA розкриє правду про загадковий міжзоряний об'єкт

Комета 3I/ATLAS, яка стала лише третім підтвердженим міжзоряним об'єктом у Сонячній системі, 19 листопада опиниться в центрі уваги NASA. Агенція обіцяє вперше показати унікальні знімки і поділитися новими даними про небесного гостя, спостереження за яким вже викликали низку незвичних питань у науковців.

Комета 3I/ATLAS, яку астрономи виявили 1 липня 2025 року за допомогою системи роботизованих телескопів ATLAS, стала справжньою сенсацією, розповідає 24 Канал. Американське космічне відомство NASA запланувала окрему трансляцію на якій обіціє поділитися унікальними кадрами комети та оновленою інформацією про небесне тіло.

У чому феномен міжзоряної комети 3I/ATLAS і що покаже NASA?

Достатньо вже того, що це лише третій відомий науці міжзоряних об'єкт, який потрапив в Сонячну систему, зафіксований людьми, спостерігається ними та вивчається.

Цікаво! До 3I/ATLAS це вдалося астероїду "Оумуамуа" та кометі Борисова. У нас є окремий цікавий матеріал, який детально розповідає про те, чим особливі міжзоряні космічні об'єкти, які відвідували нашу систему раніше.

ATLAS – крижане тіло з гіперболічною траєкторією, тобто воно пролетить через Сонячну систему та, найімовірніше, вже більше не повернеться. А цен означає, що у нас є шанс побачити її лише раз за всю історію людства!

Комета не становить загрози для Землі: 19 грудня вона максимально наблизиться до нашої планети, але відстань все одно складатиме близько 270 мільйонів кілометрів.

Можливо ви читали про те, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом і мати іншопланетне походження. А може навіть пам'ятаєте, як у вересні пророкували висадку інопланетян на Землю. Але все це, мяко кажучи, непідтверджені наукою припущення, які не мають жодного адекватного сенсу та аргументів.

Чи слід чекати висадки інопланетян і чому 3I/ATLAS є кометою, а не космічним кораблем прибульців ми писали раніше і тут ви знайдете відповіді на усі свої можливі запитання.

Що NASA розповість про 3I/ATLAS?

Особливий інтерес у науковців ATLAS викликала своїм непередбачуваним поводженням. У жовтні вона пролетіла поблизу Марса – на відстані приблизно 30 мільйонів кілометрів. Це дозволило апаратам NASA, які перебувають на орбіті Червоної планети, детально поспостерігати за міжзоряним гостем. Саме ці дані, разом із новими знімками, стануть центральною темою пресбрифінгу NASA, який пройде 19 листопада.

Крім того, важливу роль у дослідженні ATLAS відіграли космічні телескопи "Габбл" і "Джеймс Вебб". Їхні світлини раніше ніде не публікувалися, а найцінніші кадри, ймовірно, зроблені орбітальними апаратами біля Марса, які вперше змогли зафіксувати комету в момент найсильніших змін – під час проходження максимально близько до Сонця.

Саме в цей період поверхня льодової комети починає інтенсивно випаровуватись, що дозволяє дослідникам дізнаватися про хімічний склад небесного тіла.

Через нещодавній шатдаун у США інтерес до майбутньої презентації NASA особливо підвищився, адже агентство повернулося до роботи і має намір вичерпно пояснити всі нові відкриття.

Де дивитися пряму трансляцію новин про 3I/ATLAS?

Все відбуватиметься на YouTube-каналі NASA, де космічне відомство готується розповісти про комету 3I/ATLAS все, що на даний момент відомо людству.

Трансляція відбуватиметься 19 листопада о 22:00 за київським часом, а подивитися її ви зможете прямо тут.

