Проєкт Virtual Telescope організував онлайн-трансляцію 19 листопада, щоб усі охочі могли поспостерігати за кометою в деталях, інформує 24 Канал. Зображення для прямого ефіру отримували з комплексу роботизованих телескопів, розташованих в італійському місті Манчано.

Дивіться також Міжзоряна комета 3I/ATLAS показала свій вражаючий хвіст на новому фото

Що це за комета і чому її варто побачити?

Комету 3I/ATLAS виявили 1 липня цього року. Аналіз її траєкторії швидко підтвердив, що вона прибула з міжзоряного простору. Це робить її третім таким підтвердженим відвідувачем у нашій Сонячній системі.

30 жовтня об'єкт пройшов перигелій – найближчу до Сонця точку своєї орбіти – і лише нещодавно знову став видимим для спостережень після того, як вийшов з-за нашої зорі.

Засновник проєкту Джанлука Масі ще 11 листопада зробив знімок комети (дивіться головне фото). На фото видно її яскраву центральну кому (газопилову хмару) та іонний хвіст, що витягується під дією сонячного вітру.

Не пропустіть! Усю цікаву інформацію разом з фотографіями комети 3I/ATLAS ми зібрали в окремому матеріалі, який доповнюємо новими даними, щоб вам було зручно стежити за тим, як комета подорожує Сонячною системою.

Куди дивитися, щоб побачити комету 3I/ATLAS?

Протягом листопада комету 3I/ATLAS можна знайти перед світанком над східним горизонтом. Вона подорожує крізь зірки сузір'я Діви, як розповідає Space.com. Її зоряна величина становить +10.9, тому побачити її неозброєним оком неможливо. Однак власники невеликих аматорських телескопів зможуть розгледіти її яскраву кому як розмиту світлу пляму на тлі далеких зірок.

Усі бажаючі зможуть побачити комету 19 листопада завдяки прямій трансляції на YouTube каналі Virtual Telescope. В Україні вона стартує о 06:15 ранку.

Важливо! Попередньо трансляція була запланована на 17 листопада, згодом перенесена на 18, а тепер і на 19 листопада через погодні умови, які заважали якісному оляду. Тож варто стежити за YouTube каналом Virtual Telescope, оскільки не виключено, що і цю трансляцію перенесуть на інший час.

Трансляція прольоту комети 3I/ATLAS – дивіться відео: