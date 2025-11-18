Проект Virtual Telescope организовал онлайн-трансляцию 19 ноября, чтобы все желающие могли понаблюдать за кометой в деталях, информирует 24 Канал. Изображение для прямого эфира получали из комплекса роботизированных телескопов, расположенных в итальянском городе Манчано.

Смотрите также Межзвездная комета 3I/ATLAS показала свой впечатляющий хвост на новом фото

Что это за комета и почему ее стоит увидеть?

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля этого года. Анализ ее траектории быстро подтвердил, что она прибыла из межзвездного пространства. Это делает ее третьим таким подтвержденным посетителем в нашей Солнечной системе.

30 октября объект прошел перигелий – ближайшую к Солнцу точку своей орбиты – и лишь недавно вновь стал видимым для наблюдений после того, как вышел из-за нашей звезды.

Основатель проекта Джанлука Маси еще 11 ноября сделал снимок кометы (смотрите главное фото). На фото видно ее яркую центральную кому (газопылевое облако) и ионный хвост, что вытягивается под действием солнечного ветра.

Не пропустите! Всю интересную информацию вместе с фотографиями кометы 3I/ATLAS мы собрали в отдельном материале, который дополняем новыми данными, чтобы вам было удобно следить за тем, как комета путешествует по Солнечной системе.

Куда смотреть, чтобы увидеть комету 3I/ATLAS?

В течение ноября комету 3I/ATLAS можно найти перед рассветом над восточным горизонтом. Она путешествует сквозь звезды созвездия Девы, как рассказывает Space.com. Ее звездная величина составляет +10.9, поэтому увидеть ее невооруженным глазом невозможно. Однако владельцы небольших любительских телескопов смогут разглядеть ее яркую кому как размытое светлое пятно на фоне далеких звезд.

Все желающие смогут увидеть комету 19 ноября благодаря прямой трансляции на YouTube канале Virtual Telescope. В Украине она стартует в 06:15 утра.

Важно! Предварительно трансляция была запланирована на 17 ноября, впоследствии перенесена на 18, а теперь и на 19 ноября из-за погодных условий, которые мешали качественному оляду. Поэтому стоит следить за YouTube каналом Virtual Telescope, поскольку не исключено, что и эту трансляцию перенесут на другое время.

Трансляция пролета кометы 3I/ATLAS – смотрите видео: