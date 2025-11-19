Комета 3I/ATLAS приближается к Земле: NASA раскроет правду о загадочном межзвездном объекте

Комета 3I/ATLAS, которая стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом в Солнечной системе, 19 ноября окажется в центре внимания NASA. Агентство обещает впервые показать уникальные снимки и поделиться новыми данными о небесном госте, наблюдения за которым уже вызвали ряд необычных вопросов у ученых.

Комета 3I/ATLAS, которую астрономы обнаружили 1 июля 2025 года с помощью системы роботизированных телескопов ATLAS, стала настоящей сенсацией, рассказывает 24 Канал. Американское космическое ведомство NASA запланировала отдельную трансляцию на которой обещает поделиться уникальными кадрами кометы и обновленной информацией о небесном теле.

Смотрите также Комета 3I/ATLAS покидает Солнечную систему и за этим можно следить в прямом эфире

В чем феномен межзвездной кометы 3I/ATLAS и что покажет NASA?

Достаточно уже того, что это лишь третий известный науке межзвездных объект, который попал в Солнечную систему, зафиксирован людьми, наблюдается ими и изучается.

Интересно! До 3I/ATLAS это удалось астероиду "Оумуамуа" и комете Борисова. У нас есть отдельный интересный материал, который подробно рассказывает о том, чем особенные межзвездные космические объекты, которые посещали нашу систему раньше.

ATLAS – ледяное тело с гиперболической траекторией, то есть оно пролетит через Солнечную систему и, вероятнее всего, уже больше не вернется. А это означает, что у нас есть шанс увидеть ее лишь раз за всю историю человечества!

Комета не представляет угрозы для Земли: 19 декабря она максимально приблизится к нашей планете, но расстояние все равно будет составлять около 270 миллионов километров.

Возможно вы читали о том, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом и иметь инопланетное происхождение. А может даже помните, как в сентябре пророчили высадку инопланетян на Землю. Но все это, мягко говоря, неподтвержденные наукой предположения, которые не имеют никакого адекватного смысла и аргументов.

Следует ли ждать высадки инопланетян и почему 3I/ATLAS является кометой, а не космическим кораблем пришельцев мы писали ранее и здесь вы найдете ответы на все свои возможные вопросы.

Что NASA расскажет о 3I/ATLAS?

Особый интерес у ученых ATLAS вызвала своим непредсказуемым поведением. В октябре она пролетела вблизи Марса – на расстоянии примерно 30 миллионов километров. Это позволило аппаратам NASA, которые находятся на орбите Красной планеты, детально понаблюдать за межзвездным гостем. Именно эти данные, вместе с новыми снимками, станут центральной темой пресс-брифинга NASA, который пройдет 19 ноября.

Кроме того, важную роль в исследовании ATLAS сыграли космические телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб". Их фотографии ранее нигде не публиковались, а самые ценные кадры, вероятно, сделаны орбитальными аппаратами возле Марса, которые впервые смогли зафиксировать комету в момент сильнейших изменений – во время прохождения максимально близко к Солнцу.

Именно в этот период поверхность ледовой кометы начинает интенсивно испаряться, что позволяет исследователям узнавать о химическом составе небесного тела.

Из-за недавнего шатдауна в США интерес к предстоящей презентации NASA особенно повысился, ведь агентство вернулось к работе и намерено исчерпывающе объяснить все новые открытия.

Вам будет интересно Межзвездная комета 3I/ATLAS: все что известно о космическом объекте с момента его обнаружения

Где смотреть прямую трансляцию новостей о 3I/ATLAS?

Все будет происходить на YouTube-канале NASA, где космическое ведомство готовится рассказать о комете 3I/ATLAS все, что на данный момент известно человечеству.

Трансляция будет происходить 19 ноября в 22:00 по киевскому времени, а посмотреть ее вы сможете прямо здесь.

Последние новости NASA о комете 3I/ATLAS – смотрите в видео: