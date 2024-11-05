Нарешті ми знаємо, чи вийде GPT-5 у 2024 році

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів про плани компанії на GPT-5. Чи буде нова потужна модель випущена ще цього року, чи її відкладуть на майбутнє?

Що планує OpenAI

Під час сеансу питань і відповідей, який відбувся минулого тижня, генеральний директор розповів, що компанія не випускатиме GPT-5 у поточному році. Замість цього вона зосередиться на вдосконаленні мовної моделі GPT-o1, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку на Reddit.

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Модель, яку раніше називали "Project Strawberry", відрізняється від інших моделей більш методологічним і повільним підходом. Це допоможе працювати із завданнями в сфері математики, природничих наук та інших сфер, які вимагають більшої точності та логічних міркувань.

У своїй відповіді Альтман посилається на складність моделей, яка унеможливлює одночасну роботу над різними поколіннями й типам:

Усі ці моделі стали досить складними. Ми не можемо розробляти стільки речей паралельно, скільки хотіли б. Ми також стикаємося з багатьма обмеженнями та важкими рішеннями про те, як ми розподіляємо наші комп'ютери,

– каже директор.

Альтман також поділився своїм баченням того, як зробити ШІ достатньо вправним, щоб він міг повноцінно виконувати роль вашого "агента", виконуючи завдання автономно від імені користувачів. Якщо компанії вдасться досягти цього, це може ознаменувати ще один гігантський прорив, враховуючи можливості ШІ вийти за рамки простого надання інформації й виконувати завдання з мінімальною участю людини.

Нарешті, ми дізналися й про те, що в майбутньому OpenAI хоче відкрити контент для дорослих, який маркуватиметься як "Не безпечний для роботи". Користувачі зможуть взаємодіяти зі штучним інтелектом без обмежень на "дорослі" розмови та, ймовірно, генерування відповідного контенту. Однак, з огляду на проблеми, які може спричинити така реалізація, це все ще залишається питанням віддаленого майбутнього..