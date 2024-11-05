Что планирует OpenAI

Во время сеанса вопросов и ответов, который состоялся на прошлой неделе, генеральный директор рассказал, что компания не будет выпускать GPT-5 в текущем году. Вместо этого она сосредоточится на совершенствовании языковой модели GPT-o1, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу на Reddit.

Смотрите также OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search: как она работает

Модель, которую ранее называли "Project Strawberry", отличается от других моделей более методологическим и медленным подходом. Это поможет работать с задачами в сфере математики, естественных наук и других сфер, которые требуют большей точности и логических рассуждений.

В своем ответе Альтман ссылается на сложность моделей, которая делает невозможным одновременную работу над разными поколениями и типам:

Все эти модели стали достаточно сложными. Мы не можем разрабатывать столько вещей параллельно, сколько хотели бы. Мы также сталкиваемся со многими ограничениями и трудными решениями о том, как мы распределяем наши компьютеры,

– говорит директор.

Альтман также поделился своим видением того, как сделать ИИ достаточно искусным, чтобы он мог полноценно выполнять роль вашего "агента", выполняя задачи автономно от имени пользователей. Если компании удастся достичь этого, это может ознаменовать еще один гигантский прорыв, учитывая возможности ИИ выйти за рамки простого предоставления информации и выполнять задачи с минимальным участием человека.

Наконец, мы узнали и о том, что в будущем OpenAI хочет открыть контент для взрослых, который будет маркироваться как "Не безопасный для работы". Пользователи смогут взаимодействовать с искусственным интеллектом без ограничений на "взрослые" разговоры и, вероятно, генерирование соответствующего контента. Однако, учитывая проблемы, которые может вызвать такая реализация, это все еще остается вопросом отдаленного будущего...