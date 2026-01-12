Чому не варто заряджати смартфон від ноутбука

Заряджати телефон або аксесуари від ноутбука здається зручним, але на практиці це повільно й неефективно. Обмеження USB-портів, особливості енергоспоживання та режими роботи ноутбуків роблять таку зарядку гіршою альтернативою звичайним адаптерам.

USB-порти існують у багатьох версіях, але поширена думка, що будь-який USB працює однаково, є хибною. Якщо кабель під'єднався – це не означає, що пристрій заряджатиметься швидко й без проблем. Ноутбук не є павербанком і не може повноцінно замінити настінний зарядний пристрій. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Howtogeek.

Дивіться також Як продовжити час роботи ноутбука під час відключень світла

Чому ноутбук не підходить для зарядки?

Головна причина – низька потужність. Зарядка через ноутбук або стаціонарний комп'ютер зазвичай відбувається дуже повільно. Це залежить не від загального енергоспоживання ПК, а від того, скільки енергії здатен віддати конкретний USB-порт. У більшості випадків – небагато.

До того ж поведінка зарядки змінюється, коли ноутбук переходить у режим сну або вимикається. Якщо він працює від батареї, живлення підключених пристроїв швидше розряджає акумулятор і скорочує час автономної роботи. У підсумку ви отримуєте неефективну зарядку гаджетів і водночас шкодите роботі самого ноутбука.

Наскільки неефективна зарядка через USB?

Стандартні порти USB-A зазвичай видають від 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон за таких умов заряджається, але дуже повільно. USB-C може передавати більше енергії, однак без підтримки USB Power Delivery зазвичай обмежується 15 Вт. Багато ноутбуків при цьому не працюють як повноцінні зарядні адаптери, які можуть подавати різні напруги для швидкої зарядки.

У результаті зарядка від ноутбука майже завжди повільніша, ніж від адаптера в розетці, і точно поступається швидкій зарядці. Навіть правильний кабель не гарантує результату. Для швидкої зарядки необхідна підтримка з боку джерела живлення, пристрою та кабелю. Наприклад, для швидкої зарядки iPhone потрібен адаптер USB-C із підтримкою USB-PD – ноутбук зазвичай цього не забезпечує.

Що краще використовувати замість ноутбука?

Найпростіше рішення – заряджати пристрої від розетки. Невеликий настінний адаптер USB-C з підтримкою USB-PD підходить для більшості смартфонів. Якщо пристрій не підтримує швидку зарядку, він просто не використовуватиме додаткову потужність – шкоди не буде.

Як пише blik.ua, для поїздок і зарядки в дорозі варто звернути увагу на павербанки з USB-PD. Цей стандарт дозволяє передавати до 240 Вт, хоча більшість портативних батарей мають нижчі ліміти. У будь-якому разі це значно ефективніше, ніж зарядка від ноутбука. Деякі павербанки навіть можуть заряджати сам ноутбук, якщо їхня потужність достатня.

Ще один варіант – док-станції. Вони дають більше портів і вищу потужність живлення, ніж стандартні роз'єми ноутбука, але часто коштують недешево.

Іноді зарядка від ноутбука неминуча. У такому разі варто підключити сам ноутбук до мережі, щоб зменшити розряд батареї та, можливо, отримати трохи швидшу зарядку. Краще використовувати USB-C, а не USB-A – зазвичай він забезпечує вищу потужність.

Не варто заряджати кілька пристроїв одночасно – швидкість упаде ще більше. Під час зарядки смартфона краще не користуватися ним активно, щоб максимально використати обмежену потужність.

Також слід пам'ятати, що деякі ноутбуки вимикають живлення USB-портів у режимі сну або після вимкнення. У налаштуваннях BIOS іноді є опція на кшталт "USB always on", але підтримується вона не всіма моделями, а відповідні порти можуть бути окремо позначені.