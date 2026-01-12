USB-порты существуют во многих версиях, но распространенное мнение, что любой USB работает одинаково, является ошибочным. Если кабель подключился – это не значит, что устройство будет заряжаться быстро и без проблем. Ноутбук не является павербанком и не может полноценно заменить настенное зарядное устройство. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Howtogeek.

Почему ноутбук не подходит для зарядки?

Главная причина – низкая мощность. Зарядка через ноутбук или стационарный компьютер обычно происходит очень медленно. Это зависит не от общего энергопотребления ПК, а от того, сколько энергии способен отдать конкретный USB-порт. В большинстве случаев – немного.

К тому же поведение зарядки меняется, когда ноутбук переходит в режим сна в режим сна или выключается. Если он работает от батареи, питания подключенных устройств быстрее разряжает аккумулятор и сокращает время автономной работы. В итоге вы получаете неэффективную зарядку гаджетов и одновременно вредите работе самого ноутбука.

Насколько неэффективна зарядка через USB?

Стандартные порты USB-A обычно выдают от 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон при таких условиях заряжается, но очень медленно. USB-C может передавать больше энергии, однако без поддержки USB Power Delivery обычно ограничивается 15 Вт. Многие ноутбуки при этом не работают как полноценные зарядные адаптеры, которые могут подавать разные напряжения для быстрой зарядки.

В результате зарядка от ноутбука почти всегда медленнее, чем от адаптера в розетке, и точно уступает быстрой зарядке. Даже правильный кабель не гарантирует результата. Для быстрой зарядки необходима поддержка со стороны источника питания, устройства и кабеля. Например, для быстрой зарядки iPhone нужен адаптер для быстрой зарядки iPhone USB-C с поддержкой USB-PD – ноутбук обычно этого не обеспечивает.

Что лучше использовать вместо ноутбука?

Самое простое решение – заряжать устройства от розетки. Небольшой настенный адаптер USB-C с поддержкой USB-PD подходит для большинства смартфонов. Если устройство не поддерживает быструю зарядку, оно просто не будет использовать дополнительную мощность – вреда не будет.

Как пишет blik.ua, для поездок и зарядки в дороге стоит обратить внимание на павербанки з USB-PD. Этот стандарт позволяет передавать до 240 Вт, хотя большинство портативных батарей имеют более низкие лимиты. В любом случае это значительно эффективнее, чем зарядка от ноутбука. Некоторые павербанки даже могут заряжать сам ноутбук, если их мощность достаточна.

Еще один вариант – док-станции. Они дают больше портов и более высокую мощность питания, чем стандартные разъемы ноутбука, но часто стоят недешево.

Иногда зарядка от ноутбука неизбежна. В таком случае стоит подключить сам ноутбук к сети, чтобы уменьшить разряд батареи и, возможно, получить немного более быструю зарядку. Лучше использовать USB-C, а не USB-A – обычно он обеспечивает более высокую мощность.

Не стоит заряжать несколько устройств одновременно – скорость упадет еще больше. Во время зарядки смартфона лучше не пользоваться им активно, чтобы максимально использовать ограниченную мощность.

Также следует помнить, что некоторые ноутбуки выключают питание USB-портов в режиме сна или после выключения. В настройках BIOS иногда есть опция вроде "USB always on", но поддерживается она не всеми моделями, а соответствующие порты могут быть отдельно обозначены.