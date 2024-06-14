NASA випадково ввімкнула аварійний запис під час трансляції з МКС, чим нажахала глядачів

Несподівано NASA довелося перепрошувати після того, як під час звичайної трансляції з Міжнародної космічної станції (МКС) випадково транслювали аудіозапис аварійної тривоги. Симуляція, яка відбувалася на Землі, викликала короткий переляк серед глядачів, які повірили, що на борту МКС сталася непередбачувана ситуація.

Американському космічному відомству довелося додатково наголошувати, що на борту Міжнародної космічної станції немає ніякої надзвичайної ситуації, а астронавти NASA на борту МКС безпечно спали під час аварійної тривоги.

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У своєму твіті NASA також пояснюється, що аудіо було помилково передано з поточної симуляції, в якій члени екіпажу і наземні команди відпрацьовують реагування на різні потенційні надзвичайні ситуації в космосі.

Тривога спровокувала невелику паніку

Інцидент, що стався у четвер, 13 червня, викликав занепокоєння серед глядачів трансляції, оскільки аудіозапис симуляції вказував на серйозні проблеми зі станом здоров'я команди. Тут варто наголосити, що це запис зроблений для навчань з імітації декомпресійної хвороби – стану, який часто пов'язаний зі швидкими змінами тиску.

Цей стан може бути небезпечним для життя, оскільки спричиняє утворення бульбашок газу під розрідженим тиском у кровотоці, що призводить до закупорки судин.

Симуляція навіть передбачала можливу екстрену евакуацію на Землю для доступу до гіпербаричної камери – спеціалізованого медичного приладу, який використовується для лікування декомпресійної хвороби шляхом подачі чистого кисню під високим тиском.

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Навіщо це потрібно?

У NASA наголосили, що такі навчання є рутинними і мають важливе значення для забезпечення готовності як екіпажу, так і наземної команди до будь-яких реальних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Агентство запевнило громадськість, що екіпажу МКС нічого не загрожує, і підтвердило важливість цих тренувань для підтримки найвищих стандартів безпеки.