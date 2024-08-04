NASA таємно обговорює альтернативні плани повернення екіпажу Boeing Starliner

NASA наразі стоїть перед дилемою щодо безпечного повернення екіпажу Boeing Starliner, який перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС) вже майже два місяці. Тривале перебування астронавтів на станції викликало занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних з використанням корабля Boeing для їхнього повернення.

Ця ситуація змусила NASA вивчити альтернативні методи, хоча агентство ще не прийняло остаточного рішення. Неофіційні джерела, в тому числі інформація, зібрана Arstechnica, свідчать про те, що використання Starliner для зворотного польоту пов'язане зі значними ризиками.

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Попри те, що нещодавні випробування маневрових двигунів Starliner на орбіті показали загалом позитивні результати, дискусії всередині NASA щодо потенційної небезпеки досі не вщухають.

Запланована на 1 серпня зустріч для подальшого розгляду цих випробувань була відкладена, що свідчить про триваючу невизначеність.

Альтернативи

Хоча NASA публічно заявило, що оцінює всі можливі варіанти повернення екіпажу на Землю, агентство неохоче обговорювало потенційне використання космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

Однак стало відомо, що 14 липня NASA заплатило SpaceX 266 678 доларів за "спеціальне дослідження аварійного реагування", яке, як стверджують джерела, безпосередньо пов'язане з проблемою Starliner, попри офіційні заперечення.

Сама ж SpaceX наразі розглядає сценарії розміщення п'яти або шести астронавтів на своєму космічному кораблі Crew Dragon, який зазвичай перевозить чотирьох. Підготовчі роботи вже розпочато, включаючи вибір скафандрів для екіпажу Starliner.

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Майбутня місія Crew-9, запланована на 18 серпня, потенційно може бути скоригована для повернення екіпажу Starliner. Один з варіантів, що розглядається, полягає в тому, щоб відправити двох астронавтів замість чотирьох на кораблі Crew Dragon, звільнивши місце для безпечного повернення членів екіпажу Starliner Бутча Вілмора і Суні Вільямса.