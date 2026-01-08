Одному з астронавтів МКС потрібна евакуація на Землю через хворобу: вихід у космос зірвано

NASA відклало запланований вихід у відкритий космос через медичну проблему, яка виникла в одного з членів екіпажу Міжнародної космічної станції. Американське космічне агентство підтвердило, що стан астронавта стабільний, проте розглядає можливість дострокового завершення місії Crew-11 та повернення всіх чотирьох членів екіпажу на Землю раніше запланованого терміну.

Що сталося на Міжнародній космічній станції?

У середу, 7 січня, виникла медична ситуація з одним із семи членів екіпажу МКС, які зараз перебувають на орбіті. NASA оголосило про перенесення виходу у відкритий космос, який мав відбутися вранці у четвер, 8 січня. Космічне агентство відмовилося розголошувати особу постраждалого астронавта та деталі його стану, посилаючись на правила конфіденційності медичної інформації, пише 24 Канал.

Відомо, що вихід у космос мали здійснити американські астронавти Зена Кардман та Майк Фінке, пише Ars Technica. Вони планували провести шість з половиною годин поза станцією, встановлюючи модифікаційний комплект і прокладаючи кабелі для майбутніх сонячних панелей, які розгортатимуться пізніше цього року.

Тим часом японський астронавт Кімія Юі мав допомагати їм одягати скафандри перед виходом. У середу після обіду Юі зв'язався з центром управління польотами в Х'юстоні та попросив медичну консультацію з польотним хірургом. NASA регулярно проводить такі сеанси зв'язку з астронавтами на МКС, проте розмови відбуваються приватними каналами і недоступні для публічного прослуховування.



У центрі цього фото астронавт JAXA Кімія Юї допомагає астронавтам NASA Зені Кардман (ліворуч) і Майку Фінку (праворуч) під час перевірки скафандрів у шлюзовій камері Міжнародної космічної станції / Фото NASA

Пізно ввечері у середу NASA опублікувало повідомлення, яке свідчило про серйозність ситуації. Агентство підтвердило, що медична проблема стосується лише одного члена екіпажу. Його стан стабільний, але керівництво розглядає можливість дострокового повернення постраждалого на кораблі SpaceX Crew Dragon.

Космічний корабель Dragon, пристикований до МКС, стартував 1 серпня 2025 року з астронавтами NASA Зеною Кардман і Майком Фінке, японським астронавтом Кімією Юі та російським космонавтом Олегом Платоновим. Ця місія під назвою Crew-11 мала завершитися відстикуванням і поверненням на Землю приблизно 20 лютого.



Астронавтка Зена Кардман командує екіпажем із чотирьох осіб / Фото NASA

NASA заявило, що безпечне виконання місій є найвищим пріоритетом, і агентство активно оцінює всі варіанти, включаючи можливість дострокового завершення місії Crew-11. Космічне агентство зазначило, що саме для таких ситуацій воно та його партнери проводять тренування і готуються до безпечного виконання операцій. Додаткову інформацію обіцяють надати протягом наступних 24 годин.

Сам розгляд NASA питання про дострокове повернення місії Crew-11 на Землю свідчить про те, що член екіпажу з медичною проблемою є одним із чотирьох, хто стартував на кораблі Crew Dragon у серпні.

Якщо місія Crew-11 повернеться на Землю достроково, космічний корабель Dragon доставить додому всіх чотирьох членів екіпажу. Швидше за все, корабель здійснить вхід в атмосферу та приводнення в Тихому океані. Судно SpaceX для перевезення екіпажу, базоване в Південній Каліфорнії, підбере їх і доставить на материк.

Хто залишиться на МКС і що буде далі?

Передчасний відліт з МКС залишить на станції астронавта NASA Кріса Вільямса та двох російських космонавтів, які прибули на космічну станцію в листопаді на російському кораблі "Союз". Вільямс, Сергій Куд-Свєрчков і Сергій Мікаєв мають власний рятувальний човен у вигляді космічного корабля "Союз".

Наступна американська місія екіпажу запланована до старту не раніше 15 лютого, коли інший космічний корабель SpaceX Dragon прямує до МКС з новим екіпажем із чотирьох осіб. Вони повинні будуть лишатися на орбіті до кінця цього року.

Медична евакуація

NASA ніколи раніше не наказувало провести евакуацію з космосу через медичні причини, але така можливість завжди існувала на Міжнародній космічній станції з рятувальними човнами, готовими до активації в будь-який момент.

Відкладення виходу у відкритий космос через медичну проблему є рідкісним, але не безпрецедентним явищем. Востаннє це сталося в 2021 році, коли астронавт не зміг виконати вихід через защемлення нерва.

Упущена можливість

Це мав бути перший вихід у відкритий космос від МКС за вісім місяців. Як пише Digital Trends, NASA планує другий вихід на 15 січня, хоча поки незрозуміло, чи вплине відкладення першого на терміни другого. Агентство ще не оголосило імена двох астронавтів, які братимуть участь у другому виході.

Для 58-річного Фінке це мав бути десятий вихід у космос за його тривалу космічну кар'єру, а для 38-річної Кардман – перший, оскільки вона вперше прибула на орбіту в серпні 2025 року. Коли виходи в космос все ж таки відбудуться, NASA транслюватиме обидві події в прямому ефірі на NASA+, Amazon Prime та YouTube-каналі агентства.