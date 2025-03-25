Ніяких жінок і чорношкірих: NASA більше не обіцяє відправити на Місяць різноманітний екіпаж

Руйнівна рука Трампа добралась до NASA однією з перших, коли агентство почало видаляти зі своїх сайтів усі згадки про досягнення жінок, чорношкірих людей і національних меншин, включаючи статті про перші польоти в космос, винаходи та інше. Але тепер ясно, що це не кінець, адже черговою жертвою нової американської адміністрації може бути місія "Артеміда", яка прагне повернути людей на Місяць.

Трамп проти різноманітності

Багато років NASA просувало й широко рекламувало свій намір висадити різноманітний екіпаж на поверхню Місяця. Численні перенесення відсунули дату старту пілотованої місії Artemis, і це, можливо, навіть не остання затримка. Сьогодні запуск планується на 2027 рік, але чергові зміни можуть укотре попсувати плани, повідомляє 24 Канал з посиланням на Orlando Sentinel.

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Варто зазначити, що агентство наразі не робило жодних офіційних заяв з цього приводу. Воно лише видалило згадку про те, що серед екіпажу "Артеміди" буде "перша жінка і перша кольорова людина на Місяці". Також у видаленому тексті містилась обіцянка відправити "першого міжнародного астронавта-партнера з використанням інноваційних технологій, щоб дослідити більшу частину місячної поверхні, ніж будь-коли раніше".

Хоча це не обов'язково означає, що вже визначений екіпаж змінять, це все одно тривожний дзвіночок. Враховуючи спроби Дональда Трампа відкотити всі попередні досягнення з залучення людей різної статі, рас і національностей, цілком можливо, що він вимагатиме від свого нового керівника NASA змінити також і екіпаж "Артеміди".

Нагадаємо, NASA оприлюднило склад екіпажу у 2023 році. До списку ввійшли:

Пілот Віктор Гловер, який став першим темношкірим членом екіпажу, що жив на борту Міжнародної космічної станції в рамках місії SpaceX Crew-1 у листопаді 2021 року.

Астронавтка NASA Крістіна Кох, яка встановила рекорд найдовшого одиночного космічного польоту жінки, провівши загалом 328 днів на борту Міжнародної космічної станції під час експедицій 59, 60 і 61. Вона також брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос разом з астронавткою Джесікою Меїр у жовтні 2019 року.

Канадець Джеремі Гансен, який мав би здійснити свій перший політ у космос. Полковник канадських збройних сил і колишній льотчик винищувача.

Рід Вайзман, який раніше працював бортінженером на борту МКС. Він провів на орбіті понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин у відкритому космосі.



Екіпаж місії Artemis / Фото NASA

Невдовзі після вступу Трампа на посаду NASA закрило офіси, пов'язані з різноманітністю, рівністю, інклюзивністю та доступністю (DEIA), а також скасувало всі пов'язані з цим контракти. Після цього працівникам наказали видалити з вебсайтів агентства згадки про програми DEIA, меншини, екологічну справедливість і "все, що стосується конкретно жінок на керівних посадах тощо". Співробітникам NASA також більше не дозволяється відображати свої займенники у підписах електронної пошти або в Microsoft Teams.