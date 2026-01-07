Місяці спостережень за Сонцем розкрили таємницю найпотужнішої за 20 років магнітної бурі

Міжнародна група дослідників під керівництвом ETH Zurich встановила науковий рекорд, безперервно спостерігаючи за надпотужною активною зоною Сонця протягом трьох його обертів. Регіон під назвою NOAA 13664 став причиною найсильнішого сонячного шторму за останні двадцять років, який стався у травні 2024 року.

Ці дані дуже важливі для дослідників, які працюють із сонячною погодою, оскільки вони допоможуть значно покращити її прогнозування, пояснює 24 Канал з посиланням на ETH Zurich.

Дивіться також Адміністрація Трампа хоче закрити науковий центр, від якого залежать космічні місії NASA

Як науковці стежили за активністю Сонця впродовж 3 місяців без зупинок?

Наша зірка здійснює повний оберт навколо своєї осі приблизно за 28 днів. Через це з Землі можна бачити активні ділянки лише протягом двох тижнів, після чого вони зникають із поля зору на такий самий термін.

Проте місія Solar Orbiter, запущена Європейським космічним агентством у 2020 році, дозволила розширити ці межі. Цей апарат облітає Сонце за шість місяців і здатний фіксувати процеси на його зворотному боці.

Для поглибленого вивчення явища фізики об'єднали можливості Solar Orbiter із даними обсерваторії NASA Solar Dynamics Observatory, яка розташована на лінії Земля-Сонце. Такий підхід дозволив команді під керівництвом Луїзи Харри та Іоанніса Контогіанніса майже безперервно відстежувати регіон NOAA 13664 протягом 94 днів.

Це найдовша серія зображень однієї активної зони в історії сонячної фізики. Вчені зафіксували момент народження цього регіону 16 квітня 2024 року на зворотному боці зірки та спостерігали за всіма його змінами до самого зникнення після 18 липня 2024 року.

Саме ця зона у травні 2024 року розвернулася до Землі, спричинивши найпотужніші геомагнітні збурення з 2003 року. Наслідком стали видовищні полярні сяйва, які бачили навіть у південних регіонах, зокрема у Швейцарії. Тоді полярні сяйва можна було помітити майже на всій території України.

Як магнітні бурі шкодять Землі?

Сонячна активність має і темний бік. В активних регіонах панують надзвичайно складні магнітні поля, які виникають, коли намагнічена плазма проривається на поверхню. Це призводить до потужних спалахів електромагнітного випромінювання та викидів плазми у відкритий космос.

Такі шторми здатні серйозно пошкодити сучасну інфраструктуру: вони виводять з ладу навігаційні та комунікаційні системи, спричиняють збої в електромережах та піддають екіпажі літаків підвищеному опроміненню.

У лютому 2022 року через подібні явища компанія SpaceX втратила 38 із 49 супутників Starlink лише за два дні після їхнього запуску. За словами Луїзи Харри, сонячна активність може впливати навіть на залізничні сигнали, що створює небезпечні ситуації.

Травневі події 2024 року особливо зачепили сучасне цифрове сільське господарство. Порушення сигналів від супутників та датчиків завадило роботі дронів, через що фермери втратили робочі дні та зазнали значних економічних збитків через неврожай.

Сонце – це єдина зірка, яка безпосередньо впливає на діяльність людини, тому розуміння її механізмів є життєво важливим.

Що дають нам ці дослідження?

Завдяки зібраним даним дослідники вперше побачили, як магнітне поле активної зони ставало дедалі складнішим протягом трьох обертів. Врешті-решт утворилася заплутана магнітна структура, що призвела до найпотужнішого спалаху за два десятиліття, який зафіксували на зворотному боці Сонця 20 травня 2024 року.

Мета таких досліджень – навчитися заздалегідь визначати накопичення енергії в складних магнітних полях, щоб вчасно захищати технології на Землі.

Хоча вчені поки не можуть точно передбачити час та потужність майбутніх вивержень, у 2031 році планується запуск нового зонда Vigil, який буде повністю присвячений моніторингу космічної погоди.