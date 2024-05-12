На Сонці відбувся найбільший спалах, який породила велетенська пляма

Сонце продовжує свою надзвичайну активність. Цього разу на нашій зірці трапився один з найпотужніших спалахів, який вийшов з колосальної сонячної плями. Його зафіксували пізно ввечері в суботу, а піку він досяг о 21:23 за східним часом і був зареєстрований як спалах класу X5.8, що спричинило тимчасові перебої у високочастотному радіосигналі на частині освітленої Сонцем сторони Землі.

Після цієї події Сонце випустило ще один потужний сонячний спалах X1.5 о 7:44 ранку за східним часом, що підтвердили офіційні представники NASA.

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Незвична поведінка Сонця

Спалахи X-класу, найпотужнішого типу, трапляються відносно рідко, але останніми днями Сонце продемонструвало цілу серію таких спалахів, підсилюючи видовищність земного полярного сяйва, яке, зокрема, можна було спостерігати і в Україні.

Відео Space.com демонструє, який вигляд мав потужний спалах з масивної сонячної плями.

NASA зауважило, що потенціал сонячних спалахів руйнівний, адже вони впливають на різні системи, такі як радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали, космічні апарати і безпеку астронавтів. Так, останній потужний спалах вивів з ладу низку супутників Starlink, що вплинули на якість роботи супутникового інтернету в усьому світі.

Спалахів буде більше

Прогнози SWPC припускають, що область сонячної плями 3664 залишатиметься активною до понеділка, коли очікується підвищена сонячна активність, в тому числі ймовірність більшої кількості спалахів класів M і X. Цей регіон, що приблизно в 17 разів перевищує ширину Землі, продовжує викликати науковий інтерес.

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Крім того, вчені аналізують корональний викид маси (КВМ), значний викид плазми і магнітного поля, пов'язаний з основним виверженням. Ця подія може призвести до додаткового впливу на земну інфраструктуру, включаючи електромережі, телекомунікаційні мережі та супутники на орбіті. Серед іншого нас можуть чекати додаткові полярні сяйва в окремих регіонах планети.