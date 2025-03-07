Starship знову вибухнув під час запуску: найкращі відео з усі мережі

Космічний корабель SpaceX укотре завершує свій випробувальний політ феєричним вибухом. Тисячі глядачів були свідками того, як вогненний дощ посипався вниз, утворюючи справді незабутнє видовище. Як можна зрозуміти, це потрапило на численні відеозаписи, які тепер гуляють мережею.

Як це було

Нагадаємо, ракета успішно розділилася на дві частини після запуску. Перший ступінь, як і планувалося, повернувся на майданчик і був спійманий "руками" стартової вежі Mechazilla. Однак другому ступеню так не пощастило: уже через 8 хвилин він став відхилятися від курсу, після чого центр управління втратив зв'язок з кораблем. Згодом було зафіксовано збої в двигунах, пише 24 Канал.

Детальніше про цей запуск Starship Маска вдруге поспіль вибухнув у повітрі: у SpaceX вже назвали причину фіаско

Цікаво, що сама SpaceX не публікує в себе на сторінках відео вибуху на падіння уламків. У її профілі в соцмережі X можна знайти лише фото ракети перед стартом, а також запис приземлення першого ступня.

На щастя, цю роботу замість Маска зробили звичайні глядачі.

Цей ролик показує нам весь процес польоту, вибуху і падіння, але з досить віддаленого ракурсу: відео

Інший погляд опублікував Кріс Джексон, американський посадовець-демократ. Це відео навряд чи належить йому, але він дорікнув Маску, що "ще одна фінансована платниками податків ракета" знову вибухнула. Він запитує: скільки мільярдів витрачається на цю "фабрику невдач"?

Ще більш епічний ракурс зафіксували буквально під потоком уламків: відео

Як це часто буває, ми також маємо кадри, зняті з борту літака: відео

А на цьому фото можна побачити момент, коли Starship вибухає:

Наразі вже проводиться розслідування інциденту. SpaceX співпрацює з агентством FAA, щоб зрозуміти причини невдачі. Попереднього разу причину знайшли у витоку окисника.