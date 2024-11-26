Астронавти на МКС змушені рятуватися від смороду, який виходить з російського корабля

На Міжнародній космічній станції (МКС) тривають спроби вирішити загадкову проблему з російським космічним кораблем "Прогрес", пристикованим до МКС. Після того, як астронавти виявили незвичний запах, їм довелося одягнути захисні костюми.

23 листопада астронавти відчули "несподіваний неприємний запах" при спробі відкрити люк щойно пристикованого російського вантажного корабля "Прогрес", повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Як усе було?

Космічний корабель, запущений 21 листопада, пристикувався до російського модуля "Поіск" МКС двома днями пізніше. Він доставив свіжі харчові продукти, матеріали та обладнання.

Згодом у NASA повідомили, що астронавти відзвітували про дивний запах з модуля, вони також спостерігали невеликі краплі рідини, що спонукало російських космонавтів закрити люк та ізолювати модуль "Поіск" від решти станції.

У NASA наголосили, що екіпажу не загрожує безпосередня небезпека і що зусилля щодо вирішення проблеми тривають.

А все ж вирішили престрахуватися

Після інциденту за допомогою скрубберів і датчиків забруднення проводився моніторинг атмосфери на станції. NASA підтвердило, що якість повітря на МКС залишається на нормальному рівні. Російські космонавти одягали додаткові засоби захисту під час короткочасного відкривання люка як запобіжний захід.

Хоча астронавт NASA Дон Петтіт відзначив "запах, схожий на аерозоль" в модулі "Транквіліті" американського сегмента, досі невідомо, чи пов'язаний він з космічним кораблем "Прогрес". Транквіліті не має прямого зв'язку з російським сегментом станції.

Проблеми з російським сегментом станції лише накопичуються

Це не перша проблема, пов'язана з російськими космічними апаратами на МКС.

У грудні 2022 року на космічному кораблі "Союз" стався значний витік теплоносія, що призвело до відправки запасного корабля за трьома астронавтами.

У лютому 2023 року інший вантажний космічний корабель "Прогрес" також зіткнувся з витоком охолоджувальної рідини.

Хоча безпосереднього зв'язку між цими минулими інцидентами і нинішньою проблемою немає, ці виклики підкреслюють постійне занепокоєння щодо російського сегменту МКС.

Крім того, окремий витік повітря на російській стороні станції, що триває вже п'ять років, регулярно змушує команду закривати люк між американським і російським сегментами.

Проблема останнім часом стала гострішою через те, що NASA і "Роскосмос" розходяться в думках щодо серйозності витоку і способу його усунення, хоча він не становить безпосередньої загрози для екіпажу.

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Що буде далі?

Планується, що космічний корабель "Прогрес" залишатиметься пристикованим до МКС до 2025 року, після чого він відлетить разом з відходами та сміттям для утилізації в атмосфері Землі. Наразі NASA та "Роскосмос" спільно працюють над вирішенням проблеми неприємного запаху та безпечним доступом до запасів на борту космічного корабля.