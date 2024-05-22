Neuralink отримала дозвіл FDA на проведення другої операції з вживлення мозкових імплантатів

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на проведення другої операції з імплантації чипа в мозок людині. Ця подія відбулася після того, як компанія знайшла вирішення проблеми від'єднання контактів, з якою зіткнувся перший пацієнт.

Раніше цього місяця Neuralink виявила, що ультратонкі електроди, розміщені в корі головного мозку першого пацієнта Ноланда Арбо, змістилися. Повідомлялося, що компанія знала про цю потенційну проблему, оскільки подібні проблеми виникали під час тестування на тваринах.

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Щоб вирішити цю проблему, Neuralink планує вставити ультратонкі електроди глибше в кору головного мозку для покращення стабільності.

Коли оперують другого пацієнта?

Операція запланована на червень, що стане наступним етапом в амбітному плані Neuralink провести загалом 10 таких операцій протягом року. Реєстр пацієнтів компанії вже налічує понад 1 000 людей з паралічем, які з нетерпінням чекають своєї черги на процедуру, що може змінити їхнє життя.

У майбутньому Neuralink планує розширити свою діяльність на міжнародному рівні. У найближчі місяці компанія планує подати заявки до регуляторних органів Канади та Великої Британії, щоб отримати дозвіл на проведення операцій з імплантації мозку в цих країнах.

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Успіхи Neuralink є значним крок вперед у галузі нейроінженерії. Вони дають надію на прогрес у лікуванні важких неврологічних захворювань. Оскільки компанія продовжує вдосконалювати свою технологію і розширювати сферу її застосування, потенційні переваги для пацієнтів з паралічем та іншими неврологічними розладами можуть бути трансформаційними.