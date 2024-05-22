Ранее в этом месяце Neuralink обнаружила, что ультратонкие электроды, размещенные в коре головного мозга первого пациента Ноланда Арбо, сместились. Сообщалось, что компания знала об этой потенциальной проблеме, поскольку подобные проблемы возникали во время тестирования на животных.

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Чтобы решить эту проблему, Neuralink планирует вставить ультратонкие электроды глубже в кору головного мозга для улучшения стабильности.

Когда оперируют второго пациента?

Операция запланирована на июнь, что станет следующим этапом в амбициозном плане Neuralink провести в целом 10 таких операций в течение года. Реестр пациентов компании уже насчитывает более 1 000 людей с параличом, которые с нетерпением ждут своей очереди на процедуру, что может изменить их жизнь.

В будущем Neuralink планирует расширить свою деятельность на международном уровне. В ближайшие месяцы компания планирует подать заявки в регуляторные органы Канады и Великобритании, чтобы получить разрешение на проведение операций по имплантации мозга в этих странах.

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Успехи Neuralink являются значительным шаг вперед в области нейроинженерии. Они дают надежду на прогресс в лечении тяжелых неврологических заболеваний. Поскольку компания продолжает совершенствовать свою технологию и расширять сферу ее применения, потенциальные преимущества для пациентов с параличом и другими неврологическими расстройствами могут быть трансформационными.