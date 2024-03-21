Перший пацієнт Neuralink продемонстрував, як він грає в шахи завдяки мозковому імплантату
Значним досягненням для компанії Ілона Маска Neuralink стало те, що перша людина, якій встановили їхній імплантат, продемонструвала неабиякі здібності, зігравши в шахи на комп'ютері. Операція відбулася ще на початку цього року, і, схоже, у пацієнта все справді чудово.
Паралізованому добровольцю, 29-річному Ноланду Арбо, встановили імплантат у мозок. З його допомогою він навчився керувати курсором на ноутбуці силою думки, що було продемонстровано у відеоролику, випущеному компанією.
А тим часом Лікарі скептично ставляться до заяв Neuralink про успіхи першого пацієнта
Важливо зазначити, що Арбо був паралізований через травму спинного мозку і протягом восьми років повністю позбавлений рухливості всіх чотирьох кінцівок. Попри свої фізичні обмеження, сидячи в спеціально розробленому кріслі, чоловік висловив свій ентузіазм, розповівши, що операція була нескладною, і він був виписаний з лікарні вже наступного дня.
Успіхи першого користувача чипа Neuralink
Після тренувань і налаштування обладнання Арбо успішно навчився керувати курсором на екрані ноутбука, використовуючи лише силу думки. Він висловив своє захоплення, з нетерпінням чекаючи на ранкові сеанси роботи з пристроєм.
Він навіть експериментував з іграми, оскільки дуже любить грати в Civilization VI і шахи. Щодо останніх, то Арбо виявляє до них особливий інтерес часто з нетерпінням чекаючи можливості продовжити гру після перезарядки імплантату.
- Імплантат Neuralink має заряд, якого вистачає на кілька годин безперервного використання, перш ніж його потрібно буде поповнити за допомогою бездротової зарядки.
- Хоча технологія ще перебуває на ранніх стадіях, Арбо визнаючи її недосконалість наголосив, що вона дуже сильно вплинула на його життя.
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У найближчі місяці очікується дозвіл регуляторних органів США на проведення операцій на додаткових добровольцях і подальше масове виробництво імплантатів. Neuralink прагне розширити свою технологію відновлення втраченого зору в майбутньому, ще більше розширюючи межі нейротехнологій.