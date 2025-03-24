Невідоме синє явище видно у небі над півднем України та у кількох країнах ЄС

У ніч проти 24 березня у південних областях України та кількох країнах Європи можна спостерігати незвичне явище. У небі яскраво сяє щось схоже на синю спіраль.

У мережі припускають, що синє сяйво – це спіральний слід від ракети. Він міг виникнути внаслідок "перекидання" снаряду при польоті та викидання палива, передає 24 Канал.

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Неймовірне видовище над Україною

Космічні ентузіасти з проєкту Alpha Centauri припускають, що "портал" у небі – результат роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9.

"Ймовірно, на фото видно сліди скиду палива ракетою. Певний час тому саме було запущено місію NROL-69 на замовлення розвідки США", –розповіли аналітики.

Десь близько 20:00 компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос супутник національної безпеки для армії США на ракеті Falcon 9 з мису Канавераль.

Що бачили українці на Півдні та у Польщі / Фото соцмережі

Синя спіраль над Україною: дивіться відео

Нагадаємо, що минулого року у травні в Україні було помічене рожеве північне сяйво та загадкове гало навколо Місяця.

Північне сяйво можна було спостергіати в північно-східних регіонах України, зокрема в Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Є версія, що гало може бути пов'язане з запуском ракети Маска у США або ж це оптичне явище, що виникає внаслідок заломлення світла в льодяних кристалах.