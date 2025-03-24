У мережі припускають, що синє сяйво – це спіральний слід від ракети. Він міг виникнути внаслідок "перекидання" снаряду при польоті та викидання палива, передає 24 Канал.

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Неймовірне видовище над Україною

Космічні ентузіасти з проєкту Alpha Centauri припускають, що "портал" у небі – результат роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9.

Ймовірно, на фото видно сліди скиду палива ракетою. Певний час тому саме було запущено місію NROL-69 на замовлення розвідки США.

Що бачили українці на Півдні та у Польщі / Фото соцмережі