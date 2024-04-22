Цей мініатюрний дрон може літати лише завдяки сонячним батареям

Дослідники з Університету Лінца досягли створили мініатюрний квадрокоптер, який працює виключно на сонячній енергії. Ця розробка має перспективи для різних мобільних ґаджетів завдяки своєму винятковому співвідношенню потужності до ваги.

Як він працює

Квадрокоптер використовує тонкі пелюстки перовскітних сонячних панелей, які в 40 разів тонші за стандартний аркуш паперу. Ці панелі разом з кріпленнями складають лише 5% від загальної маси дрона.

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Хоча перовскітні сонячні панелі продемонстрували свій потенціал у фотоелектриці, їх практичне застосування було обмежене чутливістю до факторів навколишнього середовища, таких як вологість.

Щоб вирішити цю проблему, вчені покрили експериментальні перовскітні сонячні елементи оксидом алюмінію і нанесли їх на полімерну плівку, в результаті чого загальна товщина елемента склала 2,5 мікрона.

Дрон оснащений 24 окремими модулями, кожен площею 1 см 2 , які живлять чотири електродвигуни та пропелери. Хоча ефективність панелей залишається нижчою за 20%, їхня мінімальна вага є значною перевагою.

, які живлять чотири електродвигуни та пропелери. Хоча ефективність панелей залишається нижчою за 20%, їхня мінімальна вага є значною перевагою. Кожен елемент важить трохи менше 1 мг, що становить менше 1% від загальної ваги дрона, навіть з урахуванням електроніки та кріпильних матеріалів.

Потужність, що генерується панелями дрона відносно його ваги, становить вражаючі 44 Вт/г, що значно перевищує показники звичайних кремнієвих сонячних панелей, які використовуються в житлових будинках і зазвичай мають співвідношення 0,03 Вт/г.



Сонячні модулі складають незначну частину ваги дрона / Фото Nature Energy

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Створення таких мініатюрних панелей, які здатні виробити достатньо енергії для живлення мініатюрного дрона є значним стрибок вперед. Розробка має чималий потенціал в застосуванні у різних галузях промисловості і розширює можливості мобільності для ентузіастів по всьому світу.