Як він працює

Квадрокоптер використовує тонкі пелюстки перовскітних сонячних панелей, які в 40 разів тонші за стандартний аркуш паперу. Ці панелі разом з кріпленнями складають лише 5% від загальної маси дрона.

А тим часом DJI представила маневрений FPV-безпілотник Avata 2

Хоча перовскітні сонячні панелі продемонстрували свій потенціал у фотоелектриці, їх практичне застосування було обмежене чутливістю до факторів навколишнього середовища, таких як вологість.

Щоб вирішити цю проблему, вчені покрили експериментальні перовскітні сонячні елементи оксидом алюмінію і нанесли їх на полімерну плівку, в результаті чого загальна товщина елемента склала 2,5 мікрона.

Дрон оснащений 24 окремими модулями, кожен площею 1 см 2 , які живлять чотири електродвигуни та пропелери. Хоча ефективність панелей залишається нижчою за 20%, їхня мінімальна вага є значною перевагою.

, які живлять чотири електродвигуни та пропелери. Хоча ефективність панелей залишається нижчою за 20%, їхня мінімальна вага є значною перевагою. Кожен елемент важить трохи менше 1 мг, що становить менше 1% від загальної ваги дрона, навіть з урахуванням електроніки та кріпильних матеріалів.

Потужність, що генерується панелями дрона відносно його ваги, становить вражаючі 44 Вт/г, що значно перевищує показники звичайних кремнієвих сонячних панелей, які використовуються в житлових будинках і зазвичай мають співвідношення 0,03 Вт/г.



Сонячні модулі складають незначну частину ваги дрона / Фото Nature Energy

Дивіться також Міністерство оборони розповіло про технологію UA DroneID, яка посилить українські БПЛА

Створення таких мініатюрних панелей, які здатні виробити достатньо енергії для живлення мініатюрного дрона є значним стрибок вперед. Розробка має чималий потенціал в застосуванні у різних галузях промисловості і розширює можливості мобільності для ентузіастів по всьому світу.