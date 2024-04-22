Как он работает
Квадрокоптер использует тонкие лепестки перовскитных солнечных панелей, которые в 40 раз тоньше стандартного листа бумаги. Эти панели вместе с креплениями составляют лишь 5% от общей массы дрона.
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Хотя перовскитные солнечные панели продемонстрировали свой потенциал в фотоэлектрике, их практическое применение было ограничено чувствительностью к факторам окружающей среды, таких как влажность.
Чтобы решить эту проблему, ученые покрыли экспериментальные перовскитные солнечные элементы оксидом алюминия и нанесли их на полимерную пленку, в результате чего общая толщина элемента составила 2,5 микрона.
- Дрон оснащен 24 отдельными модулями, каждый площадью 1 см2, которые питают четыре электродвигателя и пропеллеры. Хотя эффективность панелей остается ниже 20%, их минимальный вес является значительным преимуществом.
- Каждый элемент весит чуть меньше 1 мг, что составляет менее 1% от общего веса дрона, даже с учетом электроники и крепежных материалов.
- Мощность, генерируемая панелями дрона относительно его веса, составляет впечатляющие 44 Вт/г, что значительно превышает показатели обычных кремниевых солнечных панелей, которые используются в жилых домах и обычно имеют соотношение 0,03 Вт/г.
Солнечные модули составляют незначительную часть веса дрона / Фото Nature Energy
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Создание таких миниатюрных панелей, которые способны выработать достаточно энергии для питания миниатюрного дрона является значительным скачок вперед. Разработка имеет большой потенциал в применении в различных отраслях промышленности и расширяет возможности мобильности для энтузиастов по всему миру.